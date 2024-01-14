‘Peygamber’e komşu oldun’

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, dün memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Çakırsu Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin bir yakını tabuta asker selamı verirken babası İbrahim Aslan, evladının fotoğrafına sarıldı. Annesi Hava da, "Peygamberimize komşu oldun oğlum" sözleriyle evladını uğurladı. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün Gaziantep'te, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman'da dün ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.