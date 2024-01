İstanbul’da dönüşüme CHP engeli

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, daha önce riskli bölgelerde yapılmak istenen kentsel dönüşümü mitingler düzenleyerek akamete uğratan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dönüşüm karşıtlığının bir benzeri her an deprem riski altındaki İstanbul'da yaşanıyor. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümün önünü tıkamak için her yola başvurdu. İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut dönüştürme sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li İBB ve ilçe meclis üyeleri, mega kentin depreme karşı güvenli hale getirilmesini engellemek için çok sayıda dava açtı. İstanbul'un en önemli kentsel dönüşümünün yapıldığı Esenler, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla ilçelerinde yoğunluk oluşturduğu 5 ilçede toplamda 43 dava açıldı.Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı ortaya çıktı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan İBB ve CHP'li meclis üyeleri, riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtı. İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtı. TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın da benzer bir taleple 2 ayrı dava açtığı belirtildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her yıl 20 bin olmak üzere 5 yılda 100 bin konut yapma vaadinde bulunmuştu. Ancak bu sözünü yerine getirmedi. Kentsel dönüşüme ayrılan bütçeyi de düşürdü. 2018'de bütçenin yüzde 5.5'ini kentsel dönüşüme ayrılırken, 2021'de yüzde 0.89'u, 2022'de yüzde 1.13'ü ve 2023'te de yüzde 1.59'u 2024'te ise yüzde 1'i kentsel dönüşüme ayrıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, göreve geldikten sonrda İBB'nin deprem bütçesini de yüzde 65 oranında düşürmüştü. 2023 bütçesinde ise reklam için 849 milyon TL, deprem için ise 492 milyon TL kaynak ayırmıştı.CHP'limeclis üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı da Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olduğu görüldü.Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı kaydedildi.Beyoğlu Belediyesi tarafından depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için ise yine CHP'li isimler tarafınan 7 ayrı dava açıldı. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'ın 2 dava açtığı öğrenilirken açılan davalar nedeniyle Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm 10 yıl geciktirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtığı öğrenildi.