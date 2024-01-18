Haberler Gündem Haberleri Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 18.1.2024 09:24 Son Güncelleme: 18.1.2024 09:41

Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyeti, Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Büyükçekmece Belediyesi’ne ’rüşvet’ operasyonu! 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet" operasyonu düzenledi. Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. Aralarında bir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 20 gözaltı | Video

Gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı'nın Nuraydın Sak olduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonun, imarla ilgili bazı dosyaların üzerinden alındığı saptanan rüşvetler üzerine düzenlendiği ifade edildi.

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Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu! 20 şüpheli gözaltında
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