CHP’li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi

İMAMOĞLU'NUN ADAMI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Akkuş Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2020 yılında İSE İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer alan Akkuş, kendisini bu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şu şekilde teşekkür etmişti: "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahcup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum."