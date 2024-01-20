Kum ve kömür dolu zemini gizlediler: 60 milyonluk ölüm villası

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi görevlileri ve yapı denetim firmalarına yönelik rüşvet soruşturmasının yankıları sürüyor. Tanesi 60 milyon TL ve üzerine satılan 8.5 milyar TL değerindeki 144 adet villanın inşasının, kanuna ve imara aykırı olarak yapıldığı belirlendi. Çok sayıda usulsüzlüğe yer verilen iki ayrı bilirkişi raporuna göre, villaların zemininde kum ve kömüre rastlandı. Ancak firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda kum ve kömüre rastlanılmadığına, sadece kil tabakaya rastlandığına yer verildi. Başsavcılık, İstanbul Valiliği'ne yıkım bildiriminde bulundu. Soruşturma; bir mühendisin ihbarı sonrası 12 Aralık 2022'de başlatıldı.Büyükçekmece Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz olay olduğu, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlendiği, zemin etüd firmalarının belediyeye evrak teslim ve onay işlerinde bilerek zorluk çıkartılarak, müteahhitlerin rüşvet karşılığında T.A.'nın firmasına yönlendirilerek diğer pek çok firmanın mağdur edildiği, müteahhitlerin de iş verilmemesi nedeniyle zarar ettiği aktarıldı. İhbarda sitenin, ruhsata aykırı halde, pek çok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon lira ve üzerine satılan villaların toplam değerinin yaklaşık 8 milyar 640 milyon TL olduğu anlatıldı. İddialar üzerine 4 Nisan 2023'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını derinleştirdi. Hemen bilirkişi heyeti oluşturuldu. Belediyeden alınan 50 klasör incelemeye alındı. 2 ve 22 Ağustos 2023'te iki ayrı keşif yapan bilirkişi heyeti çok çarpıcı tespitlere ulaştı.Düşey enjeksiyon, forekazıklar ve diğer hususların yapılmadığı, bunlarla ilgili belediye, zemin etüt firmaları ve yapı denetim firmalarının sahte rapor düzenlendikleri, inşaat ruhsatlarının; zemin ve temel etüdü veri raporları ile geoteknik rapor, zemin iyileştirme raporu ve projeleri mevcut olmadan düzenlendiği ve onaylandığı, zemin sondajlarının kaba inşaatı tamamen bitmiş bazı villa bahçelerinde dahi yapılıp fotoğraflarının dosyaya konduğu, usul ve yasaya uygun olarak yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen zemin etüd ve diğer projelere dair evraklar olduğu, birtakım zemin iyileştirme çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı, 16 adet villa zemininde uygulanması gereken iki yönde 75 cm aralıklarla dikey olarak uygulanacak çimento enjeksiyon imalatına hiç rastlanmadığı tespit edildi. En çarpıcı tespitlerden biri ise zemin yapısına yönelik oldu. Bilirkişilerce yapılan 4 ayrı sondajda, zeminde kum ve kömüre rastlanmasına rağmen firma tarafından yapıldığı iddia edilen 64 ayrı sondajda, kum ve kömüre rastlanılmadığına dair rapor tutulduğu, söz konusu sondajlarda kum ve kömür yerine kil tabakaya rastlanıldığına dair 'bölgedeki kumlu kil birimde sıvılaşma riski beklenmemektedir' şeklinde rapor tutulduğu gibi raporda kil tabaka denildiğinden dolayı sıvılaşma analizinin yapılmadığı, oysaki bilirkişilerce yapılan analizde "zeminin sıvılaşabilir" olduğuna dair laboratuvar sonuçlarının olduğuna bilirkişi raporunda yer verildi.Başsavcılık, inceleme yapılan projelerin, İmar Kanununa açıkça aykırı halde ruhsatsız yapı oldukları gibi depreme karşı dayanıksız olduklarını belirterek, Nisan 2024'te teslim edilen villaların olası İstanbul Depremi, sel, yangın gibi olağanüstü bir durumda gerek içinde gerekse çevresinde ikamet eden halkın can ve mal güvenliği için ciddi risk teşkil etmesi nedeniyle yıkım kararı alınması için İstanbul Valiliğinden yazı yazdı. Soruşturması kapsamında önceki gün Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ile İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 6'sı belediye görevlisi 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.