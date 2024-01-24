Gazzeli siviller için yeni tehlike! BM bir kez daha uyardı: Dehşet verici

"HIZLI, GÜVENLİ, ENGELSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ ERİŞİM TALEBİNDE BULUNUYORUM"

Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım operasyonlarının çoğunu engellediğine işaret ederek, "Gazze'nin tümüne hızlı, güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir insani erişim talebinde bulunuyorum. Aynı zamanda tüm uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin sonlandırılması gerektiğini yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki savaş ve acının, bölgedeki karmaşayı da tetiklediğini kaydeden Guterres, tüm taraflara bölgesel bir çatışmaya neden olacak adımlardan kaçınma ve gerginliği acilen azaltma çağrısı yaptı.

Guterres, kalıcı barışın sadece İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümüyle elde edileceğinin altını çizerek, İsrailli yetkililerin iki devletli çözüme karşı çıkan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Filistin halkının devlet kurma hakkının inkar edilmesi çatışmayı uzatır ve küresel barış ve güvenlik için çok büyük bir tehdit teşkil eder." diyen Guterres, tarafların ve uluslararası toplumun birlikte hareket ederek kalıcı barış için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

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