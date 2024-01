Ölüm villalarında imza oyunu

İstanbul Büyükçekmece'de usulsüz yapılmasına CHP'li belediye tarafından rüşvet karşılığı göz yumulduğu iddia edilen 144 villadan oluşan 8.5 milyar liralık ölüm sitesinin hiçbir evrakına, aralıksız tam 30 yıldır koltukta oturan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından imza atılmadığı ortaya çıktı. Usulsüz işlere bütün imzaların, daha önce benzer bir rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak tarafından atıldığı belirlendi.SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporunda ise çarpıcı tespitlere yer verildi. Eskice Mahallesi'nde sitenin, ruhsata aykırı halde, pek çok usulsüzlük içererek inşa edildiği, tanesi 60 milyon liraya satıldığı belirtildi. İşte diğer tespitler:Usul ve mevzuat gereği yapılması gereken düşey enjeksiyon, fore kazıklar ve diğer hususlar yapılmadı.Yapılmayan bu imalatlarla ilgili olarak Belediye, Zemin Etüd Firmaları ve Yapı Denetim firmaları usul ve yasaya uygun şekilde gerek ruhsat, gerek denetim gerekse de birçok içerik itibarıyla sahte rapor düzenlendi.İnşaat ruhsatları zemin ve temel etüdü veri raporları ile geoteknik rapor, zemin iyileştirme raporu ve projeleri mevcut olmadan düzenlendi ve onaylandı.Ruhsat onay tarihinden sonra ve inşaat devam ederken, zemin araştırma sondajı sırasında çekilmiş birçok fotoğraf sonradan düzenlenmiş veri raporlarının içine konuldu.Zemin sondajlarının kaba inşaatı tamamen bitmiş villa bahçelerinde yapıldığı tespit edildi.Villalar için daha sonradan mükerrer olarak düzenlenmiş 14 Nisan 2022 tarihli onlarca İnşaat Ruhsat Ozalitleri tespit edildi.Usul ve yasaya uygun olarak yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen zemin etüt ve diğer projelere dair evraklarda gösterilen değerler, başsavcılığın yaptırdığı incelemedeki özellikle laboratuvar sonuçları ile uyuşmadı.Temel inşaatları tamamlanmasına rağmen iki aylık süreçte villa inşaatlarının temel yapılarının ve raporsuz olarak usulsüz birtakım zemin iyileştirme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.Temel inşaatı tamamlanmış bir zeminde söz konusu şartlardaki düşey enjeksiyon uygulaması yapılamaz. Ancak raporlarda yapılmış gibi gösterildi.Yapılan sondajlarda kil tabakaya rastlanıldığına dair rapor tutulduğu gibi raporda kil tabaka denildiğinden dolayı sıvılaşma analizinin yapılmadığı, oysa bilirkişilerce yapılan analizde zeminin sıvılaşabilir olduğuna dair laboratuvar sonuçlarının olduğu belirlendi.Bazı sondajların fotoğraflarının kamyon fotoğraflarında aynı nokta farklı açılardan çekilmiş veya aynı fotoğrafın konulmuş olduğu, dolayısıyla zemin etüt sondajlarının yapıldığına dair fotoğrafların birbirinin aynısı olan gerçeğe aykırı fotoğraflar olduğu görüldü.Büyükçekmece Gölü Havza Koruma Alanı'nın 1000 metrelik kısmında hiçbir yapılaşmaya izin verilmiyor. Söz konusu villalar ruhsat işlemine takılmamak içi yakın koruma havzasının bittiği noktadan 71 metre mesafe verilerek yapılmış. Böylece uzak koruma havzası bölgesindeki izinlerden yararlanılarak inşaatlar yasal mevzuata uydurulmuş.Bir mühendisin 2022'de başlatılan rüşvet soruşturmasında Büyükçekmece Belediyesi'nde çok sayıda usulsüz olay olduğu, rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlendiği, zemin etüt firmalarının belediyeye evrak teslim ve onay işlerinde bilerek zorluk çıkartıldığı ortaya çıktı. İhbarda bulunan mühendise SABAH ulaştı. Can güvenliği endişesiyle başka şehre taşınmak zorunda kaldığını belirten mühendis, açıklama yapmaya çekindiğini söyledi.Gül İnşaat'ın yaptığı villa kentin hemen yanı başındaki Eskice Köyü sakinleri kendilerine evleri için bir çivi bile çaktırmayan başkanın iş villalara geldiğinde her türlü kolaylığı sağladığını söylüyor. Köy sakinlerinden "50 yıldır bu köydeyiz. Eskiden göl bu kadar büyük değildi. Gölün su tutma alanı büyüdü ve köyden bazı evler göle çok yakın kaldı. Mutlak koruma alanında kalan evler kamulaştırıldı. Fakat Ekrem İmamoğlu başa gelince kamulaştırmalar da durdu. Mevsim İstanbul Sitesi gibi bizim evlerimiz de Göl Havzası'nda kalıyor. Mesafe hemen hemen aynı diyebilirim. Biz evimize çivi çakamaz, kümes yapamazken onlar villa kent yapabiliyor. Alkent'in yaptığı Göl Evleri de aynı şekilde. Bu nasıl oluyor?" diyor. Eskice Köyü sakinlerinden S.A. "Benim çatım çökmek üzere. Onu bile yaptırmam yasak. Bizim çivi çakamadığımız alanlarda şimdi milyonluk villalar yapılıyor. Nasıl oluyor biz de bilmiyoruz. Belediye Başkanı Hasan Akgün, bizi zaman zaman köy camisine toplayıp konuşmalar yapıyordu. Kendisi bize 'Maydanoz bile dikmeyin. Burası hassas bölge. Her hamlenizle içme suyuna zarar verirsiniz' diyordu. Biz hassas davrandık ama kendisi davranmadı" diyerek başkana tepki gösterdi.Nuraydın Sak, Büyükçekmece'de inşaatı süren 'Eresin Life Center' ruhsatında sahtecilik yapıldığı ve ruhsat harici kaçak inşaat yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2011 yılında bir süre tutuklu kalmıştı. Soruşturmada, 'Eresin Life Center' rezidanslarının ruhsat işlemleri sırasında yapılan sahtecilik olayları ve ruhsata aykırı olarak fazladan yapılan 31 bin 545 metrekare fazla inşaatla, en az 90 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği ileri sürülmüştü.Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün usulsüzlüklerde dahlinin olup olmadığını araştırdığı iddia edildi. Akgün'ün talimat ya da müdahalesinin olduğu tespit edilirse soruşturma dosyasına şüpheli olarak kaydedilebileceği belirtiliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Sak ile İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 6'sı belediye görevlisi 21 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.