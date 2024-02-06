Hak sahiplerinin kura çekim törenine katılan Başkan Erdoğan, daha sonra hem Azerbaycan Caddesi'ndeki yapım çalışmalarını hem de yerinde dönüşümle ilgili bilgiler aldı.
Başkan Erdoğan daha sonra TOKİ konutlarının olduğu noktaya gelerek, 2 depremzede aileyi ziyaret etti. Başkan Erdoğan önce 53 yaşındaki Aliye Üzüm'ü ziyaret etti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'ın depremzede ailelere yaptığı ziyarete eşlik etti.
Başkan Erdoğan daha sonra, Gazi Jandarma Onbaşı İbrahim Yılmaz'ın evini ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret!
DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu | Video
Başkan Erdoğan şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu.