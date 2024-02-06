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Giriş Tarihi: 6.2.2024 16:53 Son Güncelleme: 6.2.2024 17:18

Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerinin kura çekiminin ardından depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti. Öte yandan depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını da ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Başkan Erdoğan’dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret!

Hak sahiplerinin kura çekim törenine katılan Başkan Erdoğan, daha sonra hem Azerbaycan Caddesi'ndeki yapım çalışmalarını hem de yerinde dönüşümle ilgili bilgiler aldı.

Başkan Erdoğan daha sonra TOKİ konutlarının olduğu noktaya gelerek, 2 depremzede aileyi ziyaret etti. Başkan Erdoğan önce 53 yaşındaki Aliye Üzüm'ü ziyaret etti.

Aliye Üzüm, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalmış, uzun çalışmaların ardından enkazdan çıkartılmıştı. Depremde 2 evladını kaybeden Üzüm, daha sonra 2 çocuğa koruyucu aile oldu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'ın depremzede ailelere yaptığı ziyarete eşlik etti.

Başkan Erdoğan daha sonra, Gazi Jandarma Onbaşı İbrahim Yılmaz'ın evini ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret!

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu | Video

Başkan Erdoğan şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu.

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Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret!
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