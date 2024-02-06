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Giriş Tarihi: 6.2.2024 14:36 Son Güncelleme: 6.2.2024 14:46

Başkan Erdoğan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor. Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor.

Başkan Erdoğan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Parlamentomuzun değerli başkanı, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle adalet camiamıza geçmiş olsun diyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

11 ilimizde meydana gelen deprem insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Depremde yıkılan binaların yüzde 90'ının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin boyutlarını artırmıştır. Hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde hep yaşatacağız. Şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 bin insanımız başta olmak üzere depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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Başkan Erdoğan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor
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