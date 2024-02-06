9 bin 289 konut hak sahiplerine teslim edildi! Başkan Erdoğan: "Ayrımcılık yapmadık yapmayız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, hiçbir belediyeye ayrımcılık yapmadıklarını dile getirirken, muhalefetin kendi beceriksizliğini bu şekilde örtmeye çalışıyor dedi.