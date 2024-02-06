9 bin 289 konut hak sahiplerine teslim edildi! Başkan Erdoğan: "Ayrımcılık yapmadık yapmayız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, hiçbir belediyeye ayrımcılık yapmadıklarını dile getirirken, muhalefetin kendi beceriksizliğini bu şekilde örtmeye çalışıyor dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
56:14
00:30
00:46
00:20
15:28
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar | Video 06.02.2024 | 14:55
01:03
Başkan Erdoğan, Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal'ı aradı | Video 06.02.2024 | 14:21
01:58
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu | Video 06.02.2024 | 13:49
02:24
02:35
Çağlayan Adliyesi saldırganlarıyla ilgili flaş gelişme | Video 06.02.2024 | 13:18
00:14
Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı anı kamerada | Video 06.02.2024 | 12:25
00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
05:00
02:59
Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini videolu mesaj ile andı 06.02.2024 | 10:37
00:28
Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta | Video 06.02.2024 | 10:34
01:23:15
01:43
14:17
11 şehri yıkan asrın felaketi ve sonrasında neler yaşandı? | Video 06.02.2024 | 07:54
03:06
Başkan Erdoğan'dan asrın felaketi mesajı | Video 06.02.2024 | 07:54
02:09
Bakan Koca, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi 06.02.2024 | 01:20
01:32
Asker eğlencesinde maganda kurşunu ile yaralandı 06.02.2024 | 01:20