Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerinin kura çekiminin ardından depremzede aileleri ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde MHP Lideri Bahçeli de eşlik etti. Öte yandan depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını da ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan daha sonra TOKİ konutlarının olduğu noktaya gelerek, 2 depremzede aileyi ziyaret etti.
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