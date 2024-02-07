Son konutu teslim edene kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay ve Gaziantep'in ardından 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hak sahiplerine konutların teslimi ve kura çekim törenine katıldı. Törende ilk etapta yapımı tamamlanan 9 bin 289 konut hak sahiplerine teslim edildi. Başkan Erdoğan törende şunları söyledi:Tam 1 yıl önce evlerimizi başlarımıza yıkan, yüreklerimizi dağlayan, yol açtığı acıları içimizde kor bir ateş misali ömür boyu taşıyacağımız büyük bir felaket yaşadık. Türkiye, 6 Şubat gününe tarihinin en büyük felaketiyle uyandı. İlki saat 4.17'de Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından aynı gün 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ve şiddeti onlara yakın binlerce artçı sarsıntıyla adeta dünyamız başımıza yıkıldı. Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı gerekse bölgesinin nüfus yoğunluğu bakımından insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.Kalıcı konutların inşasına hemen başladık, ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçtiğimiz günlerde Hatay'da ve Gaziantep'te yaptık. Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutun kurasını çektik. Bunlara ilave olarak Maraş'ta 20 bin konutun yapımı hızla sürüyor. Şehirde konut, işyeri ve ahır olarak yaklaşık 78 bin hak sahibi vatandaşın tamamına da anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız kimseye mahcup olmadan. Herkesin gönül hoşluğunu sağlayarak ve hoşnut ederek bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz.Muhalefet diyor ki, bir yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa gelip baksınlar. En son hak sahibi vatandaşımız da güvenli yuvasına kavuşuncaya kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin arkasında ne kadar çok çaba, emek, alın teri, kaynak ve fedakârlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Bizim imar, inşa ve ihya konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı emin olun şehirlerimiz bu kadar hızlı toparlanamaz, yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı.Sadece depremde değil, milletimize hizmet yoluna koyulduğumuz her dönemde bu anlayışla hareket ettik, çalıştık, çabaladık. Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz, tarayacağız. Allah'ın izni ile bütün inşa ve ihya hareketini sona erdireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz eser ve hizmet ortaya koymadaki farkımızla, belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır milletimizin gönlündeki yerimizi koruduk.Birileri çıkmış Hatay'daki aday tanıtım toplantımızda söylediğimiz, hükümet ile yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadeler üzerinde tepiniyorlar. Hâlbuki bundan şu hakikati sürekli kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz. Kendi beceriksizliğini bizim üzerimizden örtmeye çalışıyorlar. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunu en hafif tabiri ile basiretsizliktir.Deprem bölgesinde sadece konut, cadde, meydan yapmıyoruz. Bu şehirlerimizi üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla geleceğe hazırlayacak atılımların altyapısını kuruyoruz. Bu anlayışla ülkemizin lokomotif sektörü savunma sanayii yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak iskân ve istihdam projesi başlattık. Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından yapılan planlamayla Hatay Kırıkhan'da ROKETSAN için bir sanayi alanı kuruyoruz. Gaziantep'te TUSAŞ vasıtasıyla karbon fiber tesisini hayata geçiriyoruz. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ vasıtasıyla havacılık yapışanları üretecek büyük bir tesis inşa ediyoruz. İnsansız hava aracımız, havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak. Kahramanmaraş'ımızı Ankara'dan sonra ikinci savunma, havacılık ve uzay sanayii merkezimiz haline getiriyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı kandil mesajında da "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.Erdoğan ve Bahçeli, Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret ederek depremzedelerin acılarını paylaştı. Dua eden Erdoğan, Kuran okudu.Kimseverdiğimiz mücadelede bizim yanımızda kara kaşımıza, kara gözümüze, boyumuza bosumuza meftun olduğu için durmuyor. İnsanımızın gerektiğinde canı pahasına verdiği bu desteği ülkemizin asırlık ihmallerini telafi eden yatırımları yaptığımız, milletimizi asırlık hayallerine kavuşturduğumuz için bu destekleri alıyoruz. Tıpkı 21 yıl boyunca olduğu gibi geçtiğimiz yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de sizlere vaadimiz buydu. Belediye başkanlığı seçimlerinde de vaadimiz aynı. Eser vermeye, hizmet etmeye, ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz..Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 04.17'de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle yürekleri yaktığını belirtti. Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişiye rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur" dedi.