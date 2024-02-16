A Haber muhabirini darp edenlerle ilgili şoke eden gelişme: İlk duruşmada tahliye edildiler

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunu aktardığı sırada A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden şüphelilerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanmış, savcılık, A Haber muhabiri Vural'ı yumruklayan tutuklu şüpheliler Emre Özer, Serhat Akgün, ve Yunus Emre Çelik hakkında, "basit yaralama", "mala zarar verme", "hukuka aykırı olarak basın yayın organlarının yayınlarını engellemek", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından 2 yıl 8 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede A haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak, "müşteki" sıfatıyla yer almış, iddianamede olayın A Haber kanalında çalışan Ahmet Nazif Vural'ın Büyükçekmece Adliye Binası önünde kamera ile çekim yaptıkları esnada yaşandığı kaydedilmişti.
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BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARETE KARŞI ÇIKINCA DARP EDİLDİ
İddianameye göre Vural, belediye çalışanlarının olduğu grubun içerisindeki Hasan Şakir Akkuş ile başörtülü yaşlı bir kadının tartışmaya başladığını, kadına hakaret edildiğini gördü. A Haber muhabiri Vural, eski Büyükçekmece Belediye görevlisi Hasan Şakir Akkuş'u, yaşlı kadına hakaret etmemesi gerektiği yönünde uyardı. Bunun üzerine grubun içerisinde bulunan şüpheliler Emre Özer, Yunus Emre Çelik ve Serhat Akgün, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Vural'ı darp etti.
ÇALIŞMA VE HABERLEŞME HÜRRİYETLERİ ENGELLENDİ
Savcılık hazırladığı iddianamede, basın mensubu olan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ın çalışma ve haberleşme hürriyetlerinin engellendiğine dikkat çekti. İki basın mensubunun darp edildiğini vurgulayan savcılık, şüphelilerin basın mensuplarını darp ettiklerini, ayrıca mala zarar verme suçunu işlediklerinin adli tıp raporu, teşhis ve görüntü inceleme tutanaklarından anlaşıldığını vurguladı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE
Vural'ı darp eden 3 sanık için ilk duruşma görüldü. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şoke eden bir karar çıktı. Hakim, 27 gündür tutuklu bulunan 3 sanığın da sanıkların üzerine atılı tutuklu bulundukları suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçların bir kısmının suç vasfının değişme ihtimali katalog suçlardan olmaması, sanıkların kaçma, delil karartma şüphesinin bulunmaması, sanıkların tutuklu bulundukları süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.