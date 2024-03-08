Başkan Erdoğan, Mersin mitinginde konuştu: Gelin bunların devrini kapatalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde dün partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:21 yıldır Mersin'e sadece eser ve hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık, tarihiyle ayrı, coğrafyasıyla ayrı, insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse, artık bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak, biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım.Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon, program, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler 'Otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor.Söyleyin verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptıkları yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz?Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin, 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakı'mızın AK Parti'li ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını göreceğimize inanıyorum.Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden aldık, yüzde 80'lere çıkardık. Bunlar niye yapamadı bunu? Yıllar yılı bu ülkede iktidar oldular, niye yapamadılar? Götürdüler, İstanbul'da götürdüler, Ankara'da götürdüler, Mersin'de götürdüler. Götürdüler de götürdüler. İşte ben diyorum ki gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Türkiye tökezlerse, milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok çok farklı bir yere gelecek.Enerjide yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Mersin, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar ve Yenişehir'e doğalgaz arzını sağladık.Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında açılan, "Hayalimsin. Kara Togg'a, hava KAAN'a, dünya da Reis'e hayran", "Mersin'den yıldızlara, uzayın kahramanı Alper Gezeravcı", "Okyanuslar ortasında güveneceğim tek kaptanım, Reis'im", "Vatan sevgisi bedelle ölçülemez Özgür efendi", "Sayılı gün çabuk geçer, güle güle Vahap Seçer" pankartlarını okudu.21 yılda Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Eğitimde 5 bin 975 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin 984 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Aralarında 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 17 milyar liraya yakın kaynakla destekledik. Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplam 3 bin 85 yataklı 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 925 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehirde sadece 3 atık su arıtma tesisi varken bugün 26 atık su arıtma tesisiyle nüfusun yüzde 98'ine hizmet veriyoruz.