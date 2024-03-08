CHP yönetimi DEM’e resmen sahip çıktı

CHP, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM ile ilgili açıklaması CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Köksal'ın, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerinden sonra CHP yönetiminden peş peşe açıklamalar geldi. Köksal'ın sözlerini değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadeleriyle Köksal'ı tehdit etti.İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de Uşak'ta yaptığı konuşmada DEM'e özür gibi açıklamalar geldi. Özel, "Az önce Afyon'dan geldim ve oradan Burcu başkanın selamlarını getirdim. Orada bir konuşma yaptığı sırada belediyenin tüm Afyonkarahisarlılara kapılarını açacağız demek istemişken, bir dil sürçmesi yaşandı. Tüm Uşak ve Afyonkarahisar halkına ve siyasi partilere kapılarımız ardına kadar açıktır" ifadelerine yer verdi.Özel'in bu ifadesi sonrası Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu ve durumun dil sürçmesi olmadığını yaptığı açıklama ile duyurdu.CHP ise kurumsal kimliği ile sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Açıklamada, "31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak" denilerek DEM Parti'nin gönlü alınmaya çalışıldı. Kütahya'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise taahhütname anlamına da gelen bu metni, imzalamaları için tüm adaylara göndereceklerini duyurdu.