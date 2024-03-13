Son dakika: Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: En küçük bir vizyonları yok

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"EN KÜÇÜK BİR VİZYONLARI YOK"

"Şırnak, dağlarıyla, nehirleriyle, vadileriyle ve insanıyla bugün yine bir başka güzel. Bin yılı aşkındır medeniyetimizin, kardeşliğimizin, birlik ve beraberlik ruhumuzun attığı bu şehri biz Allah için seviyoruz.