Son dakika... Ekonomik temaslarda bulunmak üzere Londra'da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada A Para'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Önce Almanya ardından da İngiltere'de temaslarda bulunan Ömer Bolat kritik anlaşmaların da gerçekleştirildiğini ifade etti. Bolat "Bu seyahatlerimizin Almanya ayağında Alman iş dünyası ve Türk iş dünyasıyla yaptığımız toplantılar vardı. İngiltere'de ise İngiliz mevkidaşım ile bir araya geldik. Heyetler arasında görüşüldü. İngiltere ve Türkiye arasında 2021 başında yürürlüğe giren bir sanayi ürünlerinde serbest ticaret anlaşmamız var. Çok da iyi gidiyor. Bu anlaşmayı yeni alanlara hizmetler sektöründe ve bazı tarımsal ürünlerde genişletme teklifimizi koyduk. Onlar da sıcak bakıyor. Resmi müzakerelere başlama kararımızı kamuoyuna ilettik." dedi.

Son dakika: A Para'ya konuşan Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyatlarla mücadele mesajı

Ömer Bolat, Yerel Seçimler öncesi ve Ramazan ayında yaşanabilecek fahiş fiyat artışı ihtimallerine karşı mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bolat "Seçimler, Ramazan ve Ocak ayındaki ücret artışları üst üste geldi. Genel manada hükümet olarak fahiş fiyatlarla mücadele konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bir kısım gıda ürününde çeşitli fiyat artış çabaları olabiliyor. Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla, kara borsa stokçuluk, raf denetimleri anlamında yetkimiz dahilinde mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: Biz Ticaret ve Tarım Bakanlıkları olarak koordineli çalışıyoruz. Günlük fiyat hareketlerini izleyerek müdahalede bulunuyoruz. Bazen ithalatı açmak zorunda kalıyoruz bazen ihracatı açmak durumunda kalıyoruz. Geçen yıl 1.5 milyar dolar daha fazla döviz kazanamadı belki Türkiye ama İç piyasada anormal zıplamaların da böylelikle önüne geçildi.

Resmi Gazete ile yürürlüğe giren simit fiyatları hakkındaki kararı da değerlendiren Bakan Bolat "210 gram ekmek 8 lira olarak İstanbul'da belirlenmişti. Ankara'da bir ay kadar önce soğan domates, şeker gibi ürünlerde seçim öncesi kullanılabilecek bir fiyat zıplaması başaramayanlar bir simit operasyonu çekmek istediler 100 gram simidi 15 liraya çıkarmak istendi. Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Fiyatı geriye almak durumunda kaldılar. Dün gece çıkarılan bir yasal düzenleme ile ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi yine ilgili yerel yetkililer, esnaf odaları ve ticaret odaları ile yapılacak ama Bakanlığımızın izni mutlaka alınacak. " diye konuştu.