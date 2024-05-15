Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk ekonomisinin kalbi bugün bu salonda atıyor. TOBB Genel Kurullarına her zaman iştirak etmeye gayret ettim. Meselelerimizi sizlerle konuştuk. Sorunlarımıza sizlerle ortak akıl aradık. Siz bizlere yoldaşlık ettiniz, zor zamanımızda yanımızda durdunuz.

Elektrikli araç piyasası son 1 sene içerisinde büyük bir ivme yakaladı. Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık. Yerli ve milli markamız TOGG'la bu sektörde biz de varız dedik.

Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak, projeyi itibarsızlaştırmak için her yolu denediler. Türkiye'yi ekonomide bir üst lige çıkaracak hamleleri baltalamak için kimler devreye giriyorsa, bu süreçte de buna şahitlik ettik.

Başta Gazze krizi olmak üzere ülkemizi doğrudan etkileyen çatışmalar patlak verdi.

31 Mart seçimlerinin de geri bırakılmasıyla 4 yıllık seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Milletimizin gerçek gündemine daha fazla vakit ve kaynak ayırabileceğiz.