Haberler Gündem Haberleri Sahte altın piyasaya süreceklerdi... 50 milyon değerinde altın ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.5.2024 15:55

Sahte altın piyasaya süreceklerdi... 50 milyon değerinde altın ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına aldı. Bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon Türk lirası olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sahte altın piyasaya süreceklerdi... 50 milyon değerinde altın ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

50 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4️ adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu. Bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon Türk lirası olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi.

"SAHTECİLİĞE BULAŞANLARIN ENSESİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Onlara da göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Sahte altın piyasaya süreceklerdi... 50 milyon değerinde altın ele geçirildi
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