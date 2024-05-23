SON DAKİKA | Akıncı İHA İbrahim Reisi'nin enkazını tespit etmişti: MSB'den flaş açıklama! "Gurur duyulması gereken 3 nokta..."

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1048 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

55 BİN 507 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u terör örgütü mensubu 364 kişinin yakalandığını, 1390 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildiren Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 olmuştur." dedi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

"İsrail, daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı ve bölgede icra edilen en büyük birleşik müşterek tatbikat olan EFES-2024'ün fiili atışlı arazi safhası, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam etmektedir. Fiili atışlı arazi safhası 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2024'ün seçkin gözlemci gününün 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi, tatbikat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği savunma sanayi sergisi açılması planlanmaktadır. 28 Mayıs'ta Seferihisar İzmir'deki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde açılacak sergiye 48 savunma sanayi firması katılacaktır."

Ayrıca, İtalya'da Mare Aperto-Polaris/Italian Minex ile, Konya'da Türkiye-Katar ILGIN-2024 tatbikatlarının icra edildiğini belirten Aktürk, 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Aslanı tatbikatına katılım sağlandığını, 27-31 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snow-Master ve Türkiye sınırları içerisinde Ramstein Guard-24 tatbikatlarının gerçekleştirileceğini söyledi.