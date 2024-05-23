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Haberler Galeri Libya'nın adımı Atina'yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:40

Libya'nın adımı Atina'yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!

Son dakika haberi: Türkiye, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 'atılamaz' denilen adımları attı. Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz keşfederken sondaj gemileriyle çalışmalarını Akdeniz'de de sürdürüyor. Bu kapsamda Libya ile 'Deniz Yetki Anlaşması' da imzalayan Türkiye'nin hamleleri ise Yunanistan'ın bölgedeki planlarını sekteye uğratıyor. Son olarak; Libya, Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı bölgesi içinde yasadışı sismik araştırmalar yaptığı gerekçesiyle, Yunanistan'a protesto notası verdi. Yunan basını ise söz konusu durumu 'Arkasında Türkiye var' şeklinde yorumladı.

Libya’nın adımı Atina’yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!

Son dakika haberi... Libya, Girit açıklarındaki sismik araştırmalar gerçekleştiren Yunanistan'a protesto notası verdi. Yunan gazetesi Kathimerini ise, söz konusu hamlenin arkasında Türkiye'nin olduğunu yazdı.

Libya’nın adımı Atina’yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!

LİBYA'DAN YUNANİSTAN'A PROTESTO NOTASI!

Norveç gemisi Ramford Hyperion, Yunanistan adına, Doğu Akdeniz'de Girit adasının batısı ve güneybatısında mayıs ortalarında tamamladığı bir dizi sismik araştırmalar gerçekleştirdi.

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Libya’nın adımı Atina’yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!

Libya hükümeti, bu araştırmaların, Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı ve BM'ye bildirilen deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmada da gösterilen kıta sahanlığı bölgesi içinde yeralan sahalarda yapıldığı gerekçesiyle, Trablus'taki Yunan Büyükelçisi Nikos Garilidis'e geçen hafta bir protesto notası verdi.

Libya’nın adımı Atina’yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!

Yunan elçi Garilidis'e uyarı mektubu gönderen Libya hükümeti, söz konusu bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti.

Libya’nın adımı Atina’yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!

YUNAN BASINI: ARKASINDA TÜRKİYE VAR

Yunan Kathimerini gazetesi, mektubun geçen hafta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeden hemen önce gönderildiğine dikkat çekti ve Libya'nın notasında Türkiye'nin rolü olabileceğini iddia etti.

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