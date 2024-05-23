Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:40
Libya'nın adımı Atina'yı panikletti: O hamlenin arkasında Türkiye var!
Son dakika haberi: Türkiye, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 'atılamaz' denilen adımları attı. Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz keşfederken sondaj gemileriyle çalışmalarını Akdeniz'de de sürdürüyor. Bu kapsamda Libya ile 'Deniz Yetki Anlaşması' da imzalayan Türkiye'nin hamleleri ise Yunanistan'ın bölgedeki planlarını sekteye uğratıyor. Son olarak; Libya, Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı bölgesi içinde yasadışı sismik araştırmalar yaptığı gerekçesiyle, Yunanistan'a protesto notası verdi. Yunan basını ise söz konusu durumu 'Arkasında Türkiye var' şeklinde yorumladı.