Kertenkele’nin kuyruğu da koparıldı

Suç örgütlerinin ve çetelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de düzenlenen 'MAHZEN-48' operasyonunda elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı cezaevindeki Batuhan Tok'un yaptığı suç örgütü çökertildi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 9 örgüt üyesi yakalanırken aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.İstanbul'da ise kara para aklama suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Karadağ uyruklu Sead Dedeic yakalandı. Hollanda tarafından çıkarılan Interpol Kırmızı Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) Hollanda'nın Capelle bölgesinde 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Ateşli Silahlar' suçlarından aranan Marciano Eugene Ruimwijk, Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı.