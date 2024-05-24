Son dakika: Başkan Erdoğan: Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak mekanizma yok

Gazze'de masum insanlar acımasızca katlediliyorsa, Akdeniz mülteci kabristanına dönüşmüşse kusura bakmayın ama kimse kendini emniyette hissedemez. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz. Mevcut

İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamasını istiyorsak, daha dengeli daha kuşatıcı bir sistem için hep beraber el ele vermeliyiz.

Dünyada gelir adaleti bozuldu. Servet eşitsizliği tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

"KATILIM FİNANSI HAK ETTİĞİMİZ YERE GETİRMEMİZ GEREKİYOR."

Katılım finansın hala arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde olduğumuzu itiraf etmek zorundayım. Bizim insanımız zor günlerinde gelirinin bir kısmını biriktirir tasarruf eder. Bunu da altın ev dövizle yapar. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep teşvik ettik. Farklı zamanlarda çağrılarda bulunduk. Tam anlamıyla muvaffak olamadık. Katılım finansa yönelik toplumdaki ön yargılar hala kırılmadı. Katılım finansı hak ettiğimiz yere getirmemiz gerekiyor.