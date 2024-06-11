Türkiye’nin 2. uzay yolculuğu tamamlandı! Cihangir Atasever: Başvuruların başlayacağı zamanı heyecanla beklemiştim

"KAPSAMLI EĞİTİMLERDEN GEÇTİK"

Cihangir Atasever'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Ben küçükken hiç hayalimde astronot olmak yoktu. Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi. 2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim.