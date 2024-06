DEM’li belediyeler işçi kıyımına doymadı

Yerel seçimlerin ardından Güneydoğu'da DEM Partili belediyeler, kayyum döneminde işe alınanların iş akdini gerekçe göstermeden feshetti. Yüzlerce çalışana ise mobbing uygulayarak yerlerini değiştirdi.DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan HatunVan'da 800, Diyarbakır'da 310, Muş'ta 35, Bitlis'in Tavan ilçesinde 39 ve Mardin'in Dargeçit, Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde de 40 kişi olmak üzere 1224 çalışan işten atıldı.DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan SedalBu işçiler için ise, sendikalar geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla hukuki süreç başlattı. DEM Partili Mardin, Siirt ve Tunceli belediyelerinde ise mobbing amacıyla yeni yönetim tarafından onlarca kişinin görev yerleri değiştirildi.DEM Parti Diyarbakır Bağlar ilçe Belediyesi Eşbaşkanları Siraç Çelik ve Leyla AyazDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediyede basın biriminde çalışan gazeteci Saffet Azbay, DEM Partili Bağlar Belediyesi Eşbaşkanları Leyla Ayaz ve Siraç Çelik'in talimatıyla adeta sürgüne gönderilerek parke taşı işinde görevlendirilmişti.Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman yaşananlara tepki göstererek, "İşçiler uzmanlık alanları dışında çalıştırılarak istifaya zorlanıyor. DEM Partili belediyeler her türlü keyfilik, zorbalık ve baskıyı yapıyor. Büro hizmetinde olması gerekenler rencide edilerek ağır işlerde çalıştırılıyor. Biz her konuda bu arkadaşlarımızın ve zulme maruz kalan diğer arkadaşlarımızın yanındayız. Emekçilere uygulanan bu zulüm bir an önce sona erdirilmeli. Sendika olarak buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.