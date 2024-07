Zıvanadan çıktılar

Türkiye'de yüzlerce insanın yaşamına mal olan başıboş köpek sorununa çözüm üretmek yerine kaos hayal eden muhalefet yine boş durmadıKimi yeni 'Gezi' tehditinde bulundu, kimi iç savaş ve darbe çığırtkanlığı yaptı. Türkiye'nin uluslararası imajını zedelemek isteyenler de fırsatı kaçırmadıCHPEskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'dan skandal bir çıkış geldi. Gezi kalkışmasında 2 tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiklerini ifade eden Yalaz, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi halinde bunu tekrarlayacaklarını söyledi. Yasa teklifine karşı Eskişehir'de gerçekleştirilen mitingde konuşan Talat Yalaz "Tarihi direnişe hazır olsunlar. Gezi'de sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.DOĞAİnsan ve Hayvan Canlara Yaşam Barınma Ve Adalet Derneği Başkanı Ayşen Değirmen, başıboş sokak köpeği sorununa karşı meclise kanuni düzenlemeyi getiren Cumhur İttifakı'na tehditler savurdu. Derneğin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Değirmen, yasayı savunan vatandaşlara da hakaret etti. Değirmen, "Karşınıza almamanız gereken kesim, hayvansever kesim. Bu insanlar yarın bunun intikamını sizden her türlü yolla alacak. Şimdi zaten bir savaş çıkacak o ayrı. İç savaş çıkacak. Bu kanunu çıkaranlar darbeciler gibi yargılanacak. Bunun hesabını vereceksiniz. Yasayı çıkarmadan önce bunu göz önünde bulunduralım" dedi.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, boşboş köpek sorununa çözüm arayan Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet ederek ülke aleyhtarı lobi yapmaktan geri durmadı. Özdemir, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Dünya basınında çok ünlü 8 gazeteye isimsiz demeç verdim Avrupa ve Amerika'da çıkınca belki önemserler diye 11 gazete ve dergiyle görüştüm. Hatta İngiltere'de 'Bir vahşet yasa kanunu' diye TV'ye haber çıkarıttırdım. Hayvanları öldürmeye başlarsa, bu güç gösterisi haline gelecektir. Çocukları ve kadınları da öldürmeye başlayacaktır. Her madde için şerh koyarak komisyonu tıkacayağız" diyerek yaptıklarını büyük bir pişkinlikle anlattı.