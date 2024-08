AK Partili Köksal: Sokakta da evde de hayvan besliyorum

TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan sokak hayvanlarına yönelik düzenlemelerine kabul oyu veren milletvekilleri sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda "hayvan düşmanı" olan ilan edilirken, gerçek tablonun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Yasaya "kabul" oyu veren milletvekillerinden bazıları sokakta hayvanları düzenli olarak beslerken, kimi bahçesinde kimi evinde hayvan sahiplenerek, "can dostlara" sevgisini esirgemiyor. Vekillerin yaklaşımları şöyle:(Başıboş köpekler yasa teklifi ilk imza sahibi) Hayvanları sadece onlar değil, bizler de seviyoruz. Ben köylü çocuğuyum, hayvanlarla birlikte büyüdüm. Bu ülkede 85 milyonun hepsi hayvan sever. Sanki köpekleri öldürecekmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Çıkan yasada öldürme ile alakalı bir şey yok. Hasta, kuduz riski olan hayvanlarla ilgili işlem yapılacak. Onu da zaten belediyeler yapacak.Ben sokakta sahipsiz hayvanları düzenli besleyenlerden biriyim. Evim bahçeli, orada da kedileri beslerim. Evde de üç tane hayvanı sahiplenmişim, hayatı birlikte yaşıyoruz. Şu an yasanın çıkmasıyla birlikte sokakta baktıklarıma da bir şekilde sahiplenip bakacağım. Sokaklarda yaklaşık bir milyona yakın hayvan telef oluyor. Kazalar, hastalık ve sokaktaki ilkel koşullar nedeniyle. Bu düzenlemeler hem insanı hem de hayvanı yaşatma yasasıdır. Sürecin takipçisi olacağız.Biz Anadolu çocuğuyuz, Adana'daki evimin bahçesinde hayvanlarım var. Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi hayvanlar can dostumuz, öldürülmelerine razı gelmeyiz.Duruşumuz net, kedi ve köpek evde de beslenir, sokakta da. Düzenlemeler saldırgan, tehlikeli sokak köpekleriyle alakalı. Vatandaşın mağduriyetini gideren, mevcut barınaklara yeni barınaklar eklenmesi suretiyle bu hayvanların bakımının yapılması hedefleniyor. Toplum güvenliğini ve çevre güvenliğini sağlamak amaçlanıyor.