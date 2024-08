Ormanlara kıymayın

İzmir'in akciğerleri konumundaki Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kentin yaşadığı en büyük yangın felaketinin boyutları, gün ağarınca drone'la çekilen fotoğraf karelerine yansıdı. Yangının son durumu ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yamanlar'da iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yaktıkları ateş. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan var. Yangın bir vadinin içine sıkıştı. Şu an orada devam ediyor. Ulaşım biraz zor. Arkadaşlarımızın, 3 uçak ve 14 helikopterle bu alandaki baskıyı azaltıp söndürmesini bekliyoruz" dedi.Orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Ülke genelinde 72 yangın oldu. Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Buradaki yangına 8 uçak ve 14 helikopterle müdahale ediliyor. Bu uçaklardan biri de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirdiğimiz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Yangın, yine bir dikkatsizlik sonucu, Alhisar Köyü'ne yakın bir noktadan kırsal alanda başlayıp ormana sirayet etti.Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri tahliye edildi. Hışımlar'da 3, Örmepınar'da 2 ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok. 8 aktif yangınımız var. Aydın Bozdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesi, Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes'te yangınların enerjileri düşürülürken gün içinde 3 tane daha yangın çktı. İlk yangın İzmir Menderes ve baraj yanında, İkinci yangın Uşak Eşme'de başladı. İzmir Karaburun'da da yangın ihbarı yapıldı."Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gece 3 ya da 4 farklı yerlerden ihbar geldi. Arkadaşlar onlara müdahale ettiler. Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu durum enteresan, insan ülkesinde bunu niye yapar? Anlayabilmiş değiliz. Uluslararası çağrılar var. Hep söylüyoruz; uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok. Bu panik oluşturmak için yapılıyor" dedi.Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde geçen çarşamba çıkan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle yayılarak Salihli ilçesine, dün de Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi'ne ulaştı. Ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 450 personel ile müdahale ediliyor.Kayacık Mahallesi'nde perşembe günü çıkan yangın ise bir uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve 100 personelle söndürülmeye çalışılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede 1440 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yangınlara sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1, Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin ise tutuklandığını bildirdi. Tire'de gözaltına alınan 3 kişi de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Bolu Göynük'te geçen perşembe çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 4 köyde 490 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi.Karabük'ün Ovacık ilçesinde önceki gün Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Jandarma Komutanlığı'na ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor. Muğla Milas'taki yangında ise 200 hektar alan zarar gördü.Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Bolu Göynük'te geçen perşembe çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 4 köyde 490 vatandaş tedbir amacıyla tahliye edildi.Karabük'ün Ovacık ilçesinde önceki gün Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Jandarma Komutanlığı'na ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor. Muğla Milas'taki yangında ise 200 hektar alan zarar gördü.Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bizi zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğu, çok yüksek rüzgar, düşük nem ve sıcaklıkla uyardığını söylemiştik. Bütün vatandaşlarımızı özellikle açık alanda bir kibrit bile çakmamalarını, araç pencerelerinden ızmarit atmamalarını aklıma gelmeyen yangına sebep olacak bir unsura neden olmamaları için rica ediyorum.AFAD, son bir haftada, yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangınının meydana geldiğini, İzmir'de 1430, Manisa'da 1475, Bolu'da 516, Aydın'da 550 olmak üzere toplam 3 bin 971 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı. İletişim Başkanlığı, devam eden yangınlara 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava, arazöz ve iş makinesinden oluşan 366 kara aracıyla müdahalede bulunulduğunu, 12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı'nın da çalışmalara destek verdiğini açıkladı. MSB de, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek verildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı da İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve orman-ormanlık alan ile evleri tehdit eden kırsal alan yangı-lık yangını kontrol altına alındı. Dumandan göz gözü nı görmeyen bölgede ise bir orman işçisi den-dengesini kaybederek soğutma çalışması yaptı-gesini yaptığı eğimli arazide metrelerce aşağı yuvarlan-ğı yuvarlandı. Kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden dı. çıkan orman işçisi çalışmasına kaldığı yerden devam etti.Antalya'nın Aksu ilçesinde bir karton fabrikasında çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alın-alındı. Yangında kimse yaralanmazken, depo ve fabrika dı. kullanılamaz hale geldi. Yangının 100 milyon TL'lik büyük bir maddi zarara yol açtığı belirtildi.Osmaniye'de müftülük aracılığı ile camilere gönderi-gönderilen uyarı metinleri anonslarla vatandaşlara duyurul-len duyuruldu. Anonslarda, "Orman içi ve bitişiğinde piknik ateşi, du. anız yakmak yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'nün yasal uyarısıdır" denildi.İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Bolu ve Karabük illerinde yangın söndürme çalışmalarına destek veren Kızılay, mobil mutfakları ve ikram araçları ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 38 personel ve 18 araçla sahada faaliyet gösteren Kızılay, yan-yangın söndürme çalışmalarına lojistik destek sağlıyor.Türk Kızılay, 10 binden fazla sıcak yemek, 9 bine yakın ikram-ikramlık, yaklaşık 2500 kumanya, 20 binden fazla su ve 35 bini aşkın lık, içecek dağıtarak yangın söndürme çalışmalarına büyük bir des-destek sağladı. Kızılay, yangınların etkili olduğu bu illerde teyak- tek teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor ve ihtiyaç duyulan her an saha-kuz sahada yer almaya devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orman yangınları nedeniyle Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Aliyev, Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirdi. Başkan Erdoğan da desteğinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.