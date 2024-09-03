Nerede bir sapkınlık orada Netflix! Her yapımı ayrı bir skandal! LGBT destekçiliği, terör sempatizanlığı, pedofili...

EŞCİNSEL OLANLAR HİÇ KÖTÜ KARAKTERDE OLMUYOR

LGBT'ye sempati kazandırma, eşcinselliği meşrulaştırma amacıyla hareket eden Netflix'in hiçbir şekilde LGBT'li karakterleri kötü role koymaması dikkat çekiyor. Dikkat çeken bir başka unsur ise, dizilerde en çok sevilme potansiyeli olan isimler eşcinsel rolünde oynuyor.

EŞCİNSELLİK MESAJINI ÇOCUKLARA KADAR İNDİRDİLER

Netflix'in LGBT propagandasının bir sınırı yok. Öyle ki, yetişkinlere dahi verilmesi kabul edilemeyecek mesajlar çocuk yapımlarında da yer alıyor. Ejderhalar Prensi isimli yapımda, lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyor. Dizide sık sık ufak dokunuşlarla verilen mesaj, son bölümlerde ise lezbiyen çift öpüştürülüyor.