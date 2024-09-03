Nerede bir sapkınlık orada Netflix! Her yapımı ayrı bir skandal! LGBT destekçiliği, terör sempatizanlığı, pedofili...

Netflix, kurulduğu günden itibaren pedofili, terör örgütü sempatizanlığı, LGBT propagandası, ensest ilişki, din düşmanlığı, çoklu eşlilik gibi konuları meşrulaştırmak üzerine bir çizgi izliyor. Ülkelerin iç dinamiklerini hedef alan, toplumsal yapılarına kasteden içerikleri yayınlamakta ısrar eden Netflix, bazı durumlarda özür dilese de içerikleri kaldırmıyor. Netflix, son olarak Famagusta isimli dizi ile Türk askerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef aldı. Dizide, Türk askeri, 'İşgalci', Rumlar ise mağdur olarak gösterildi.
NETFLİX, LGBT'NİN BAŞSAVUNUCUSU
Netflix'in LGBT propagandası yaptığı herkes tarafından kabul ediliyor. Dünyada milyarlarca izleyiciye ulaşan yapının en dikkat çeken dizilerinden biri olan La Casa de Papel'de eşcinsellik üzerine sahnelere sıklıkla yer verildi. Hemen her dizisinde LGBT ve eşcinsellik mesajları veren Netflix'in propaganda yaptığı bazı yapımlar şöyle:
Queer Eye, Aşk 101, Cursed, Indian Matchmaking, Dark Desire, Down to Earth, JU-ON Origins, Black Mirror, Reality Z, Curon, Everything Sucks, Old Guard, Sex Education, Orange Is the New Black.
EŞCİNSEL OLANLAR HİÇ KÖTÜ KARAKTERDE OLMUYOR
LGBT'ye sempati kazandırma, eşcinselliği meşrulaştırma amacıyla hareket eden Netflix'in hiçbir şekilde LGBT'li karakterleri kötü role koymaması dikkat çekiyor. Dikkat çeken bir başka unsur ise, dizilerde en çok sevilme potansiyeli olan isimler eşcinsel rolünde oynuyor.
EŞCİNSELLİK MESAJINI ÇOCUKLARA KADAR İNDİRDİLER
Netflix'in LGBT propagandasının bir sınırı yok. Öyle ki, yetişkinlere dahi verilmesi kabul edilemeyecek mesajlar çocuk yapımlarında da yer alıyor. Ejderhalar Prensi isimli yapımda, lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyor. Dizide sık sık ufak dokunuşlarla verilen mesaj, son bölümlerde ise lezbiyen çift öpüştürülüyor.
EŞCİNSELLERE ÇOCUK GÖTÜREN LEYLEKLER
Netflix'in LGBT propagandasını çocuk yaşlara kadar indirdiğinin ispatı olan bir başka yapım ise Leylekler. Leylekler çizgi filminde eşcinsel çiftlere leylekler tarafından çocuk götürülüyor. Eşcinsellerin de çocuk yetiştirebileceği, çocuk sahibi olabileceği mesajı işleniyor.
PEDOFİLİ REZALETİNİN ADRESİ DE NETFLİX
Netflix'in toplum mühendisliği çalışmaları LGBT ile sınırlı değil. Dünyadaki düzeni temelinden sarsacak alanlarda propaganda yapan ve sempati oluşturmaya gayret eden Netflix, pedofili mesajları içeren yapımları da çocuklara servis ediyor. Bunun en net örneği Minnoşlar olarak bilinen çizgi dizi. 9-10 yaş civarında çocuklara izletilen yapımda pedofili mesajı veriliyor. Dizinin tanıtım açıklamasında, "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur." ifadeleri yer alıyor. Netflix, pedofili mesajına yağan tepkiler sonrası özür diledi. Ancak pedofili içeriğe sahip olan Minnoşlar kaldırılmadı. Netflix süreci kuru bir özür ile geçiştirdi.
ENSEST İLİŞKİYİ NORMALLEŞTİRMEKTEN DE GERİ DURMUYORLAR
Sapkınlıkların merkezi haline gelen Netflix'te skandal içerikler saymakla bitmiyor. Türkiye'de de milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones, neredeyse tamamen ensest ilişki üzerine kuruluydu.
İSLAM'I HEDEF ALAN MÜSLÜMAN TİPLEMELER DİKKAT ÇEKİYOR
Netflix'te yer alan Walking Dead isimli dizide Müslüman bir kadın eşi öldükten sonra iki erkekle beraber yaşamaya başlıyor. Yine Müslüman başka bir kadın evlilik dışı ilişki yaşayarak çocuk doğuruyor. Netflix'in Müslümanlık ile ilgili verdiği mesajlar bununla da sınırlı değil. Birçok kötü karekteri Müslümanlıkla ilişkilendiren içerikler platformda yer alıyor.
YPG/PKK'LI TERÖRİSTİ BM'NİN İÇİNE KADAR SOKUP, DÜNYAYI KURTARACAK 3 KİŞİDEN BİRİ OLARAK GÖSTERDİLER
Netflix'in Türkiye düşmanlığı da sınır tanımayan cinsten. KKTC'deki barış harekatını 'işgal' olarak adlandıran Famagusta'yı yayınlama kararı alan Netflix, daha önce de "Üç Cisim Problemi" isimli yapımda YPG/PKK'lı bir teröristi dünyayı kurtaracak 3 kişi arasında göstermişti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda övgüler yağdırılan sahnede YPG'li terörist Leyla Ariç için, "Bayan Ariç, Rakka'da DEAŞ'e karşı verdiği mücadele ile adını duyurdu." deniliyor. Terör örgütü, bir başka terör örgütü üzerinden meşru kılınıyor. Ayrıca, terörist için, "Kürt Savaş Kahramanı" ifadelerine de yer veriliyor.