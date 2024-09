Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bundan 23 sene önce hangi heyecan ile yola revan olduysak bugün de aynı sevda ile milletimize hizmet ediyoruz. Her bir vatandaşımızı kucaklıyoruz. Tam 23 yıldır biz beraberiz, kardeşiz, diyoruz. Bugüne kadar nice operasyonların vesayet teşebbüslerinin hedefi olduk. Terör örgütlerinden darbeye, sokak olaylarına kadar nice badirelerle karşılaştık. İçeriden ve dışarıdan, kendini ülkenin sahibi gibi gören elitlerden nice saldırılar geldi. Milletimizi birbirine düşürmek, böylece vesayete uygun ortam hazırlamak için her yola başvurdular. 23 yılda tüm bu saldırılara göğsümüzü siper ettik. Her zaman Allah bize yeter, millet bize yeter dedik. Hak bildiğimiz yolda bugüne kadar alnımız ak başımız dik bir şekilde yürüdük.

23 yılda Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarını yaşatan AK Parti'dir, AK kadrolardır. Her alanda ülkemizi 23 sene öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek seviyelere biz taşıdık. 81 ilimizde nice eserlerimiz var. Her köyde, her mahallede, vatan toprağının her karışında insanlığın hayatına dokunan bir eserimiz var.