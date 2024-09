Terörün kalbine hançer! A Haber terörden temizlenen o bölgeyi görüntüledi

IRAK'IN KUZEYİNDE ONLARCA PEYGAMBER OCAĞI

Yazı kavurucu, kışı ise bir o kadar zorlu bu coğrafyada, Irak'ın kuzeyinde onlarca Peygamber Ocağı. Her biri, vatan sevgisinin alevinde yanıyor Mehmetçik'in her adımı, her nefesi, bu sevdanın ateşini harlıyor. Bir yanda vatan aşkı, diğer yanda gurbetin kutsal yükü. Anneye, babaya, eşe, evlada, kardeşe olan özlem. Onlar, yalnızca birer asker değil birer vatan neferi, milletin ebedi bekçileri, göz bebeği, bağımsızlığın teminatı.

A HABER TERÖRDEN TEMİZLENEN ALANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Biz de bu şanlı mücadeleye A Haber tanık olmak için Ankara'dan yola çıktı. Ekimizden Merve Pekmez ve kameraman Barış Yar, Pençe Kilit Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde bir gün geçirdi. Türk askeri girdiği her bölgeye adeta bir güvenlik duvarı ördü. Bununla birlikte lojistik destek ve ülkemize sızma girişimleri dahil PKK terör örgütünün kullandığı tüm stratejik noktalara kilit atılmaya başlandı. A Haber ekibimiz birçok farklı yoldan zorlu araziden geçti. Temizlenen noktaları sizler için bir bir kaydetti.