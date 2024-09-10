Terörün kalbine hançer! A Haber terörden temizlenen o bölgeyi görüntüledi

Kritik noktalardan biri sözde Zap kampı. Bir zamanlar teröristlerin yaşam alanıydı. Mehmetçik bu alana ayak bastı ve terörün kalbine hançeri sapladı ve artık bu noktalar PKK terör örgütünün değil Irak bölge halkının yaşam alanı oldu. A Haber bu gururla Mehmetçik'in yanında büyük bir güvenle tepelere adım attı ve zorlu arazinin ardından Mehmetçik'in açtığı yollardan geçerek üs bölgesine ulaştı.

Binlerce isimsiz kahraman Her bir hudutta Her bir dağda Nöbet tutuyor. 2019 yılında başlayan Pençe operasyonlarının sonuncusu olan Pençe-kilit operasyonu 2022 yılında Sözde Avaşin-basyan ve zap bölgesinde başlatıldı. Kilit kapatıldı ve ırak sınırının Tamamının emniyeti ileriden sağlandı. Pençe kilit operasyonları sonucunda 2 yıllık süreçte "bin 42" terörist etkisiz hale getirildi. Elektronik güvenlik sistemleri Mehmetçik'in güvenliğini sağlarken aynı zamanda bu bölgede bulunan halkın da güvenliğini sağlamış oluyor.