Terörün kalbine hançer! A Haber terörden temizlenen o bölgeyi görüntüledi

Terör örgütünün girilemez dediği topraklarda artık Türk bayrağı dalgalanıyor. Mehmetçik, cesaretin ve fedakarlığın ete kemiğe bürünmüş haliyle, adım atılmadık tek bir karış toprak bırakmadı. Sarp kayalıklar, Keskin zirveler, boyun eğmez dağlar. Hepsi Mehmetçik'in adımlarıyla yeniden hayat buldu.
Onlar elleri tetikte, gözleri ufukları delip geçen kartallar gibi en ufak bir kıpırtıyı dahi kaçırmayacak kadar keskin sarsılmaz ve vakur bir duruşla nöbetteler. Türk askeri olmak da bunu gerektirir zaten.
IRAK'IN KUZEYİNDE ONLARCA PEYGAMBER OCAĞI
Yazı kavurucu, kışı ise bir o kadar zorlu bu coğrafyada, Irak'ın kuzeyinde onlarca Peygamber Ocağı. Her biri, vatan sevgisinin alevinde yanıyor Mehmetçik'in her adımı, her nefesi, bu sevdanın ateşini harlıyor. Bir yanda vatan aşkı, diğer yanda gurbetin kutsal yükü. Anneye, babaya, eşe, evlada, kardeşe olan özlem. Onlar, yalnızca birer asker değil birer vatan neferi, milletin ebedi bekçileri, göz bebeği, bağımsızlığın teminatı.
Irak'ın Kuzeyinde Mehmetçikle bir gün... Teröristlerin girilemez dedikleri inleri yerle bir edildi! | Video
A HABER TERÖRDEN TEMİZLENEN ALANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Biz de bu şanlı mücadeleye A Haber tanık olmak için Ankara'dan yola çıktı. Ekimizden Merve Pekmez ve kameraman Barış Yar, Pençe Kilit Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde bir gün geçirdi. Türk askeri girdiği her bölgeye adeta bir güvenlik duvarı ördü. Bununla birlikte lojistik destek ve ülkemize sızma girişimleri dahil PKK terör örgütünün kullandığı tüm stratejik noktalara kilit atılmaya başlandı. A Haber ekibimiz birçok farklı yoldan zorlu araziden geçti. Temizlenen noktaları sizler için bir bir kaydetti.
30 KM'LİK KRİTİK HAT AŞILDI
Mehmetçik yalnızca vatan topraklarını değil, bu coğrafyada yaşayan masum insanların hayatını da güvence altına aldı. Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu dağlar, şimdi Mehmetçik'in adımlarıyla temizlendi, umutla doldu.
TERÖRÜN KALBİNE HANÇER
Bir yanı Zap bir yanı Metina. Bir zamanlar terörün karanlığına gömülmüş bu dağlar şimdi Mehmetçik'in adımlarıyla aydınlanıyor yeniden hayat bulmaya başladı. İşte Mehmetçik o dağları adım adım temizledi. 30 kilometrelik kritik bir hattı aştı.
Kritik noktalardan biri sözde Zap kampı. Bir zamanlar teröristlerin yaşam alanıydı. Mehmetçik bu alana ayak bastı ve terörün kalbine hançeri sapladı ve artık bu noktalar PKK terör örgütünün değil Irak bölge halkının yaşam alanı oldu. A Haber bu gururla Mehmetçik'in yanında büyük bir güvenle tepelere adım attı ve zorlu arazinin ardından Mehmetçik'in açtığı yollardan geçerek üs bölgesine ulaştı.
Binlerce isimsiz kahraman Her bir hudutta Her bir dağda Nöbet tutuyor. 2019 yılında başlayan Pençe operasyonlarının sonuncusu olan Pençe-kilit operasyonu 2022 yılında Sözde Avaşin-basyan ve zap bölgesinde başlatıldı. Kilit kapatıldı ve ırak sınırının Tamamının emniyeti ileriden sağlandı. Pençe kilit operasyonları sonucunda 2 yıllık süreçte "bin 42" terörist etkisiz hale getirildi. Elektronik güvenlik sistemleri Mehmetçik'in güvenliğini sağlarken aynı zamanda bu bölgede bulunan halkın da güvenliğini sağlamış oluyor.
KARTALLARA ÖZEL KORUMA SİSTEMİ
Envanterde bulunan yerli ve milli silahlarla yerli mühimmatlarla işleri daha da kolaylaşıyor hem havadan hem de karadan teröristler kaynağında yok ediliyor. Teröristlerin açtığı içine mühimmat sakladığı sığınaklar ve barınaklar kullandığı mağaralarla birlikte yok ediliyor. Türk askeri dağlardaki o fare deliklerini de bir bir kapatıyor. Terör örgütüne barınma alanı bırakılmıyor. İHA'ların ve SİHA'ların yanı sıra üst bölgelerinde bulunan güvenlik sistemleri de var. Kızılötesi kamera sistemleri gece ve gündüz kullanılan termal kamera sistemleri ile yakın çevreyi gözlem keşif ve istihbarat faaliyetleri yürütülüyor. Devlet onları hiç yalnız bırakmıyor. Her türlü yiyecek içeceklerin yanı sıra tüm ihtiyaçları en yüksek kaliteyle Mehmetçik'e ulaştırılıyor.
5 VAKİT EZAN OKUNUYOR
Sağlık alanında da tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Yalnızca tedavi zamanlarında değil Onları hastalanmadan önce korumak için de Tüm donanımlar bulunuyor. Üs bölgesinde 5 vakit ezan okunuyor. Mehmetçik mescid alanında İbadetini de gerçekleştirebiliyor. Milletin duası ise Mehmetçik'in koluna kuvvet, yüreğine cesaret katıyor. Barınma alanları da Oldukça güvenli ve temiz.
A HABER BİR GÜNLÜĞÜNE ÜS BÖLGESİNDE
A Haber bir günlüğüne onların bu zorlu mücadelesine ortak oldu. Yemeği birlikte yedi aynı barınma alanında uyudu. Tabi su uyur düşman uyumaz düsturuyla Mehmetçik'in mücadelesi her türlü koşulda devam ediyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele sürecek. Pençe Kilit'in üstü hep aydınlık bir yandan ay tüm parlaklığıyla ışık saçarken bir yandan ise güneş ufuklardan tüm kızıllığıyla doğuyor. Elbette onların da bekleyenleri var anneleri babaları kardeşleri eşleri ve evlatları var bu mücadelede Mehmetçik kadar olmasa da onların da bir o kadar payı var.
Silah ve donanım desteğiyle bölgeye şekil verebileceğini zanneden 3. ülkelerin ikiyüzlü tavrına rağmen Mehmetçik aşılamaz denen dağları aşmaya terörü kaynağında kurutmaya devam ediyor. Bekleyenleri de bilsin ki Mehmetçik Kuzey Irak'ta dahi her türlü imkan ve olanağa sahip. Bu yüce mücadele son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecek. Bu mücadele bir milletin bağımsızlık aşkının vatan sevgisinin en parlak yıldızı olarak tarihe kazınacak.