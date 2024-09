Başkan Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin en güçlü olduğu alanların başında müeahhitlik sektörü geliyor.

Bu sene proje gelirlerinden firmalarımızın aldığı payda küçük bir düşüş oldu. Bu düşüşü önümüzdeki sene telafi edeceğiz.

Türk ekonomisinin lokomotiflerinden olan inşaat sektörü ülkemizin ideolojik düşünleri nedeniyle hedef alındı. İnşaat sektörünün gelişmesine yönelik her adımımız israf damgası vurularak engellenmeye çalışıldı. Havalimanlarından otoyollarına kadar her alanda yapılan devasa işlerle ilgili tek bir takdir cümlesi kurulmadı. İnşaat alanındaki her hamle 250'den fazla alt sektörü etkiliyor. Fimalarımızın yurtdışında aldığı işler, hem ülkemize döviz kazandırmakta, hem marka değerimizi yükseltmektedir.

Firmalarımızın dünden bugüne 137 ülkede binlerce proje üstlendi. 2012, 2013 ve 2021 yıllarında 30 milyar dolarlık proje tutarlarıyla bu alanda rekor kırdık. 2000'li yılların başında ortalama proje bedeli 21 milyon dolar iken bu rakam 65 milyon dolara ulaştı. İnşallah bunları çok daha yukarılara taşıyacağız.

Önümüzde hala keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir pasta var. Sizlerin başarısı, ülkemizin başarısıdır. Yurtdışındaki başarılarınızla sadece ekonomimize değil itibarımıza da büyük katkılar sağlıyorsunuz. İşadamlarımızın, müteahhitlerimizin meselelerini yaptığımız görüşmelerde ele alıyoruz.

Türk dış politikası uzun yıllar içe dönük bir karaktere sahipti. Risk almayalım anlayışı Türkiye'yi tribünlere mahkum etti. 2002'den itibaren dış politikamızda köklü bir değişikliğe gittik. Komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirdik. Yeni köprüler kurduk. Bunların meyvelerini her alanda topladık.

2002 yılında, göreve geldiğimiz dönemde ihracatımız 36 milyar dolardı, biz bunu 256 milyar dolara çıkardık. Öyle ki bugün Türk ürünlerinin girmediği hiç bir ülke kalmadı. Son 20 yılda ekonomimiz yüzde 4.5 büyüdü. Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1.1 trilyon doları aştı. Uluslararası yatırımlarda 270 milyar dolar sınırına yaklaştık.

22 yıllık başarılarla dolu sürecimizde şunu çok iyi görebiliyoruz, 2024 yılının Türkiye'sini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek büyük bir haksızlıktır.