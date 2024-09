AK Partili OK, İYİ Partili Çömez’in yalanlarını ifşa etti: Devlet düşmanlığına dönüştü

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yalanlar ve gerçekler temalı bir video yayınladı. Ok, Turan Çömez'in, 'Satıldı' diyerek algı yaptığı zeytinliğe gitti, gerçekleri anlattı. Ok, Çömez'in hassas bölge ve buğday yalanını da çürüttü.

İsmail Ok, Turan Çömez'in yalanlarını tek tek çürüttü! İşte o video

AK PARTİLİ OK, İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ'İN YALANLARINI TEK TEK ÇÜRÜTTÜ

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Partili Turan Çömez'in, milleti galeyana getirmek için 'Satıldı' şeklinde iftira attığı zeytinliğe gitti.

Ok, burada çektiği videoda gerçekleri şöyle anlattı:

Şu anda Vakıflara ait olan Edremit'teki zeytinlik bahçesindeyiz. Daha önce Balıkesir milletvekili sayın Turan Çömez bu bahçelere gelerek buraların satılacağı yalanını maalesef kamuoyuna yaymıştır

"BIRAKIN SATMAYI VAKIFLAR YENİLERİNİ ALDI"

Bırakın zeytinliklerin satılmasını tam tersi bu bölgede Vakıflar Genel Müdürlüğü tam 55 bin metrekare yeni zeytinlikler satın almıştır. Bu Körfez bölgesinde 160 bin değil tam 188 bin zeytin ağacı bulunmaktadır.

"İMARA AÇILDI DEDİ HALBUKİ CUMHURBAŞKANI HASSAS KORUNACAK BÖLGE İLAN ETTİ"

"Turan Çömez'in yalanları bunlarla sınırlı değildir." diyen Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

Maalesef Marmara Adası Saraylar'da bir bölgenin Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile bir gecede imara açılarak satılacağını iddia etmiştir.

Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız 23 temmuz 2023 tarihinde yayınladığı kararnameyle Saraylar'daki bu bölgenin korunması gereken hassas bölgeler ilan etmiştir.

BUĞDAY YALANINI DA ÇÜRÜTTÜ

Turan Çömez'in muhalif medya eliyle köpürttüğü buğday yalanını da çürüten Ok, şu ifadeleri kullandı:

En son Türk çiftçisi mağdur olmasın diye toprak malzemeleri ofisinin aldığı binlerce ton buğdayın, Türkiye'de birçok yerde olduğu gibi Balıkesir'de depolandığı alana giderek binde beş dahi olmayan zaiyatı rakamlarla oynayarak sanki binlerce ton buğday heba edilmiş gibi kamuoyuna yanlış bilgiler vermektedirler.

Yine burada çok tehlikeli bir yalan ve iftira atılmaktadır. Biz Ukrayna'ya sattığımız SİHA'ların parasını alamadığımız için Ukrayna'dan buğday ithal etmişiz, bunları da çürütmüşüz.

"DEVLET DÜŞMANLIĞI YAPIYOR"

Ok, Çömez'i sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

Kısacası Sayın Turan Çömez'in Cumhurbaşkanlığına olan düşmanlığı tamamen devlet düşmanlığına dönüşmüş ve savunma sanayimiz başta olmak üzere türk çiftçisi için gerçekten tonlarca alım yapan toprak malzemeleri ofisini ve ata yadigarı vakıflarımızı dahi hedef almaktan çekinmemektedir. Bu başta Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir olmak üzere Türk milleti tarafından not alınmaktadır. Sayın Turan Çömez bunları unutmayınız.