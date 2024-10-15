Başkan Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor! Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz

Gazzeli bir çocuğun yürek parçalayan şu feryadı yaşanan barbarlığı çok net anlatıyor; "Susuzluktan, açlıktan ve sürekli yer değiştirmekten başka hiçbir şey yaşamadım. Çocukluğumu da yaşayamadım. Yorulduk, bıktık. Artık ölüp dinlenmek istiyorum." Hepimize ibret olacak bu sözleri evlerinden, topraklarından sürülen, milyonlarca masum Filistinlinin acı hikayesinin özetidir. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda Gazze benzerlerine sadece 2. Dünya Savaşı sırasında tanık olduğumuz 2 milyon insanın toplandığı devasa bir toplama kampına dönüşmüştür. İsrail'in yıldırma politikasıyla sürekli kuzeyden güneye, güneyden kuzeye sürükledikleri Gazzeliler çok büyük bir insani trajedi yaşıyor. Yaklaşan kış mevsimi ile birlikte, bu trajedinin derinleşeceği açıktır. Gazze'ye kış mevsiminden önce daha fazla insani yardım ulaştırılması noktasında uluslararası toplumun ve İslam dünyasının daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor.

Yine bu süreçte Filistinli mültecileri ayakta tutan, yardım ajansı URWA'ya desteğin artırılması fevkalade önemlidir. Lübnan geçici görev gücüne saldırısıyla İsrail başta Güvenlik Konseyi olmak üzere, Birleşmiş Milletlere alenen meydan okumuştur. Bu hayırdışlıklara şimdiye kadar daimi üyelerden net bir tepki gelmemesi en az saldırılar kadar vahim bir durumdur. Soruyorum: kendi personelinin hakkını korumayan bir Birleşmiş Milletler, başkalarının hakkını nasıl savunacak? Kafasında "UN" yazılı mavi baskı olan askere uzanan elleri kıramayan Birleşmiş Milletler, Gazzeli'lere, Lübnanlılara uzanan kirli elleri nasıl engelleyecektir? Her gün itibar kaybeden Birleşmiş Milletleri içine düştüğü bu utanç girdabından kim çekip alacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bölgemizin kan deryasına dönmesini, Gazze'de sivillerin diri diri yakılmasını daha ne kadar seyredecek? İslam dünyası bu barbarlığın önüne geçmek için ne zaman adım atacak?

Son Birleşmiş Milletler hitabımda gündeme getirdiğim Genel Kurul'un 1950 tarihli barış için birlik kararında olduğu gibi, kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisi bu süreçte mutlaka değerlendirilmelidir. Tekrar soruyorum: İsrail yönetimi, Gazze ve Lübnan'da uyguladığı vahşetle sadece on binlerce masumu değil, dünyanın son bir asırda inşa ettiği tüm yapıları, kuralları ve değerleri de katletmektedir. Gazze ve Lübnan'da ölen sadece çocuklar, sadece kadınlar, yaşlılar ve siviller değil, insanlığın vicdanıdır. Binlerce yıllık ortak birikimidir.

Türkiye olarak ilk günden itibaren bu soykırım karşısında itirazlarını ve ikazlarını en yüksek seviyede dile getiren ülkeyiz. Bakınız biz Filistin sevindiğinde sevinen, üzüldüğünde üzülen, Filistin halkının derdini kendi derdi olarak gören bir milletiz. Tarih boyunca ne zaman Filistin'de bir kan, bir gözyaşı dökülse acısı bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Kimseyi ayırmadan zalimlerin karşısında, mazlumların yanında güçlü bir duruş sergiledik. Zulme sessiz kalanlardan olmadık. Adam aldırma da geç diyenlerden asla ve asla olmadık. Tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Tarihimizden, inancımızdan, insanlığımızdan kaynaklanan görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık.

Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla yetinmeyip, İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek devletiz. Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari ilişkileri durdurduk. Yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Mısır makamlarının da destekleriyle Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 84 bin tonu aştı. Bu yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır. Soykırımcı canilerin uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Milletimiz boykot ve protesto gösterileriyle katliama tepkisini ortaya koyuyor.