Terör devleti İsrail'in Ortadoğu'daki eylemleriyle daha da karmaşık hale gelen bölgesel çatışmalar, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

7 Ekim'den bugüne kadar Ortadoğu'da yaşanan süreç göz önüne alındığında Türkiye'nin içeriden çok dışarıda olup bitenlere yoğunlaşması gerekiyordu.

Ortadoğu'daki kaos ve İsrail'in agresif politikaları karşısında Türkiye'nin bölgesel aktör olarak güçlü ve istikrarlı bir pozisyon alması gerektiğini savunan MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM'e el uzattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında terörün bir an önce son bulması gerektiğinin belirtirken, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?

"TAM BAĞIMSIZLIK İÇİN BUNU DAHİ SİNEYE ÇEKMEYE SONUNA KADAR HAZIRIZ

Bahçeli, bu cümlenin devamında ise bir öneride bulundu, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; bu dirayet ve kararlılığı gösterirse 'Umut Hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz. Yeni yüzyıl, yeni hayat, yeni Türkiye temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım dedi.

"AMAÇ TÜRKİYE'NİN BEKASI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili AHABER'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Amaçlanın Türkiye'nin bekası olduğunu vurgulayan Karakaya, çağrının açılım olarak değil kardeşliğin güçlendirilmesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Karakaya şunları söyledi:

Bu Türkiye demokrasisini güçlendirme, özellikle bölgede yaşadığımız sorunları bir bütün olarak dikkate aldığımızda... Dünya düzeninin yeniden kurulmaya çalışıldığı küresel ortamda, terörle mücadele konusunun bir sona getirilmesi şeklinde olduğunu açık net net bir şekilde ifade etti.

Bugün hem bölgenin hem kürenin çıkmazı içerisinde dünya yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğunu konuşuyor.

Türkiye'nin iddiaları ve tezleri var. Bölgede lider, küresel düzenin içerisinde de söz sahibi olma iddiasında. Buna da ihtiyaç var. Böyle bir ortamda Türkiye'nin tarihi fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

PKK İLE SİLAHLI MÜCADELE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

İsrail'in Orta Doğu'da yaptıkları belli, hedefleri - amaçları ortada. Çevremizde yaşananlar hepimizin malumu... Bu yapı içerisindeyken terör örgütleriyle mücadele enerjimizin önemli kısmını buraya vermemize neden oluyor. PKK ile mücadelede aslında silahlı mücadele önemli ölçüde tamamlandı. Burada eş zamanlı olarak demokratikleşme, ekonomik ve diğer alanlarda yapılacak bir takım düzenlemeler terörün tamamen kökünün kazınması için bir gereklilik olduğunu ifade ediyor.

AMAÇ TÜRKİYE'NİN BEKASI!

Sayın Genel Başkanımızın Türk insanının, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle... Türk milletini bir bütün olarak ele aldığımızda hepsinin huzur ve refah ile yaşamasına ve içinde bulunduğumuz coğrafik karmaşanın içerisinde Türkiye'nin bekasını garanti altına almaya yönelik çağrısıdır.