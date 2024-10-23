MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasında teröristbaşı Öcalan hakkında yaptığı çağrı ne anlama geliyor! MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bu çağrının yeni bir çözüm süreci olmadığını belirtti.
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