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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor?

23.10.2024 | 14:49

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasında teröristbaşı Öcalan hakkında yaptığı çağrı ne anlama geliyor! MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bu çağrının yeni bir çözüm süreci olmadığını belirtti.

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