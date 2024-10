Bize vatanımızı dar etti kendisi vatansız öldü

ETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası SABAH'a konuşan 15 Temmuz gazileri duygularını paylaştı. İhanet girişiminde FETÖ'ye karşı mücadele ederken yaralanan Gazi Eyüp Gürlevük, "Allah bu ve bunun gibi vatan hainlerinin cehennem ateşini hiç söndürmesin" diyerek tepkisini dile getirdi.251 şehit 2 bin 700'den fazla gazinin hesabını Rabb'im soracak inşallah. Türk halkı çok inançlı, güçlü bir millet. Biz yeter ki 15 Temmuz'da nasıl bir araya geldiysek yine devletimizin, milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hainin öldüğü hiçbir şeyi değiştirmez. Bunların tasması Amerika'nın elinde olduğu için zaten hainin yerine muhakkak birini seçip getirecekler. Biz 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler her zaman olduğu gibi rehavete kapılmadan bunların kökü kazınana kadar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargılanıp cezalarını çekmelerini bekleyeceğiz.Fetullah Gülen bir vatan hainidir. Kalleş ve hain olarak öldü. Binlerce insanın kanı eline bulaşmış cani bir elebaşıdır. Allah onu cehennem ateşinin en şiddetli olduğu yere atsın. Yüzlerce çocuğu anasız babasız bıraktı. Şimdi hesap verme vakti. Allah'a hesap verecek. Geride kalan FETÖ mensupları da vatansız ölmek istemiyorlarsa gelip Türk adaletine teslim olsunlar.Hain FETÖ elebaşının ölüm haberini büyük bir mutlulukla öğrendim. Bu kadar masum insanın kanına girdi. Hainlerin sonu her zaman bedbaht olmaktır. Gülen'in ateşi bol olsun. Bize vatanımızı dar etmek istedi, kendi vatansız öldü. Tüm hainler bilsin ki ülkemiz huzur içinde büyümeye ve yaşamaya devam edecek.