Son dakika: Umman Sultanı Ankara’da

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Umman Sultanı El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ve El Said'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

El Said, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Said, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve El Said, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.