Başkan Erdoğan: CHP yöneticileri deprem turistliği dışında ne yaptı?

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde inşası tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimi bugün gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Bugün bir kez daha ilçeleri ve mahalleleri ile tüm Kahramanmaraş'a, Kahramanmaraşlı kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu, bereketli topraklarıyla, medeniyetlere beşiklik eden, destanlar şehri Kahramanmaraş'ımızdayız. Siz edelerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Maraş'a geldiğimiz andan itibaren bizleri yine samimiyetle bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Birazdan Kahramanmaraş'ın il kongresini gerçekleştireceğiz. İnşallah orada da teşkilatımızda olan ahdimizi ve kavlimizi yenileyeceğiz. Ama kongremizden önce hem sizlere bir teşekkür edelim dedik, hem de yapımı tamamlanan deprem konutlarımızın açılışını yapalım istedik. Coşkularınızdan, heyecanlarınızdan, sevdalarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için, inandığınız için, bize sahip çıktığınız için, siz edelere teşekkür ediyorum.

31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim, bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuyla, yola devam dedi. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan Kahramanmaraş, 31 Mart'ta yine bize olan desteğini esirgemedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Kahramanmaraş'la aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Siz bize nasıl destek olduysanız, biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Maraş'a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız.

Bu kadim şehir sadece toprağının bereketiyle değil, milletimizin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale, Anadolu'nun sağlam direği oldu. Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğemedi, edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Hani diyor ya, "Yedi güzel adamdan biri Erdem Beyazıt, "Ey her depremden sonra biraz daha doğrulan herkesin veba girmiş bir şehrin hem halkı hem seyircisi olduğu bir günde Ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke her damlası bir zafer müjdesi bir posta eri gibi Yağmur yüzüme değince çıkacağız yola." İşte Kahramanmaraş, merhum şairimizin dediği gibi 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalkıyor.

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını hızla sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dağlar ince, yüksek ise yol onun üstünden geçer inancıyla şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz. Yıkımın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadan asrın inşasını başlattık. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Depremzedelerimizi bir an önce kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz.

"BUGÜN BU BÜYÜK SEFERBERLİKTE YENİ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ"

Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay'daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş'ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. İnşallah birazdan canlı bağlantıyla Hatay'ımızda 5 bin 900, Malatya'mızda 2 bin 313, Adıyaman'ımızda 6 bin 912, Gaziantep'imizde 257, Diyarbakır'ımızda 674, Adana'mızda 668, Şanlıurfa'mızda 2 bin 929, Elazığ'ımızda 1407 ve Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugünkülerle birlikte Kahramanmaraş'ta il ve ilçelerde 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Maraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Maraş'ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 iş yeri olmak üzere toplam 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur, güven ve bereket ihsan eylesin diyorum.

Bu konutların yapımında emeği, alın teri olan herkese, tüm bakanlıklarımıza işçisinden mühendisine, bilhassa da yüklenici firmalara teşekkür ediyorum.

Bu kardeşimiz yaklaşık yarım asırdır bir şekilde siyasetin içerisinde. Rabbim bizlere çok farklı görevlerde ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi nasip etti. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil, Türkiye'ye eser ve proje kazandırmak için bir fırsat olarak gördük. Bakınız, 6 Şubat'ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Sadece Maraş'ta 7 bin 492 bina yıkıldı. Enkaz altında kalan 2 bin 788 Maraş'lı kardeşimiz depremde vefat etti. Rabbim hepsine rahmet etsin. Onları cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin.

"DEPREMİN EKONOMİMİZDE YOL AÇTIĞI TAHRİBAT 104 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Tam 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Dikkatinizi çekerim bu sadece konut sayısı. İçinde iş yerleri yok. Bu ne demek biliyorsunuz, değerli kardeşlerim? Neredeyse 2,5 milyonluk bir nüfusu barındıran tek bir şehrin tamamen yok olması demek. Depremin ekonomimizde yol açtığı tahribat 104 milyar dolardan fazla. Toprağa verdiğimiz 53 bin 735 kardeşimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki de hiç iyileşmeyecek, hiç kapanmayacak.

Tüm bunlar ortada iken Ana Muhalefet Genel Başkanı'nın bize sataşmasına ne demeli? Az çok bu işleri bilen herkesin takdir ettiği bir inşa ve ihya seferberliğinde hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var? Sayın Özel çıkmış deprem konutları on yılda bitmez diyor. Daha bunun gibi nereden tutsan elinde kalacak bir sürü tezviratı, iddiayı ve iftirayı grup kürsüsünden ortalığa boca ediyor.

Ben buradan kendisine soruyorum. Sayın Özel, siyaset boş atıp dolu tutulmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Allah aşkına 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Taahhüt ettiğiniz hangi projeyi teslim ettiniz? Hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu? Bak biz bugün Maraş'ta aziz milletimize söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor anahtarını teslim ediyoruz.

"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA. HADİ BUYURUN YAPIN"

Eski Genel Başkan'ınız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyor. Meydanlarda ahkam kesiyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa arşın burada. Hadi buyurun yapın.

Kardeşlerim bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar. Biliyor musunuz niye? Bunların iş yapmak, hizmet üretmek gibi bir derdi yok. Bunlar tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Çok açık söylüyorum. İş, yolsuzluğa, hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yağmalatmaya gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz.

Ama söz konusu hizmet olunca, vatandaşın dertlerine çare üretmek olunca ara ki bulasın. Bunlardan devrik genel başkanı hükümet bu enkazın altında kalır diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat önce seçim sandığının daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı.

Oğlum diye bağrına bastığı kim varsa ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı.

Bunlardan ülkeye de millete de hayır gelmez kardeşlerim. CHP ve CHP'li siyasetçiler ne bu ülkeyi tanıyorlar ne bu milleti tanıyorlar. Şehirlerimizde ne yapıldığından hangi hizmetlerin olduğundan bile haberdar değiller. Depremden etkilenen il sayısını sorsan inanın bilmezler.

Nurhak'ta yok dedikleri hastanenin 56 yataklı olduğunu ve hasta kabul ettiğini bilmezler. Türkoğlu ilçemizdeki yüz yirmi yataklı Acil Durum Hastanemizi Aralık ayı içerisinde tamamlıyoruz. Toplam 400 yataklı Acil Durum Hastanesi projemizi ise ocak ayı içerisinde Kahramanmaraş Devlet Hastanesi olarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yanında yapımı süren altı yüz yataklı yeni hastanemizi de 2025 yılının ikinci yarısında bitireceğiz.

Yeni bir müjdeyi veriyoruz. Maraş'ımıza kazandıracağımız bin yataklı, 250 bin metrekarelik alana sahip Şehir Hastanemizin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibarıyla yapım ihalesini sürecini başlatacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ:

Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü biz söz verince unutan değil gecesini gündüzüne katıp gerçekleştiren bir hükümetiz.

Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin de arkasındayız. Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır. Tıpkı Erdem Beyazıt'ın dediği gibi, Allah'ın izniyle yaralarımızı hızlıca sarıp yola yeniden yepyeni bir heyecanla çıkacağız. Her damlası bir zafer müjdecisi olan yarınları Maraşlı kardeşlerimizle birlikte yine biz karşılayacağız. Kahraman şehrimizin asli hüviyetine sadık kalarak çok daha modern, çok daha güzel bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfık Allah'tandır diyoruz.

Sevgili edeler, aziz kardeşlerim, 21 aylık sürede afetlere dirençli, çevre dostu, sıfır atık uyumlu, akıllı ve modern şehirleri inşa ve ihya ediyoruz. Dünya ölçeğinde böylesine büyük ve geniş bir projenin bu kadar kısa sürede hayata geçirilmesi çok nadir rastlanan bir başarıdır. İnanıyorum ki bugün teslim ettiğimiz her yuva, ayağa kaldırdığımız her eser geçmişe saygımız ile geleceğe olan inancımızın bir ifadesidir. 2025 yılının sonunda sadece yeni yuvalarımız bitmeyecek, aynı zamanda tüm evlerimizin pencereleri de huzura açılacak.

Depremzede illerimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Kahramanmaraş gibi eşsiz gayretin, emsalsiz şehirleri Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak. Canlı bağlantılara geçmeden önce sizlere bir müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklığı ile muhteşem bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz.

TOKİ'mizle 121 bin 500 metrekarelik arazi üzerindeki projemizde olimpik yüzme havuzundan kafeteryalar, kap merkezinden uluslararası spor salonlarına kadar her şey olacak. Spor kompleksimizde şehrimizde hem uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız, hem de nice yıldızlar yetiştireceğiz. Spor tesisimiz gençlerimiz başta olmak üzere Maraş halkına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Deprem konutlarımızın yapımında emeği geçen Çevre Bakanlığımızı, TOKİ Başkanlığımızı, AFAD'ımızı, hayırseverlerimizi, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Allah yolumuzu açık, birliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.