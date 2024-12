Son dakika: Başkan Erdoğan: Baas diktatörlüğü çöktü, Şam asıl sahiplerinin eline geçti

"BU MİLLET HER ENGELİ AŞACAK GÜCE SAHİPTİR"

85 milyon olarak biz muazzam ve muhteşem bri aileyiz. Hepimiz daha mutlu, daha müreffeh bir Türkiye hayal ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her hedefi daha büyük hedeflerin mihenk taşı olarak görüyoruz. Kazandırdığımız her eser, yeni projeler için azmimizi kamçılıyor. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye davamızda yolumuzu aydınlatıyor. İç cephemizi sağlam tutmalıyız. Bu millet her engeli aşacak güce sahiptir. İstikrar ve güven ortamını koruduğumuz sürece çok daha güzel günler göreceğimizden asla şüphe duymuyoruz.

Ülkemizin istikrarlı yürüyüşünü rayından çıkarmak isteyenlere de milletimizin fırsat veremeyeceğini biliyorum.

Yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük.

28 Kasım'da Umman'dan ülkemize devlet başkanı seviyesinde ilk ziyaret gerçekleşti. Bu tarihi ziyareti farklı alanlarda imzaladığımız 10 anlaşma ile taçlandırdık. Aynı zamanda 29 Kasım'da kendi alanında bir marka haline gelen TRT World Forumu'na iştirak ettik. 20. MÜSİAD Expo Fuarı ise 88 ülkeden iş adamlarını, girişimcileri ülkemizde bir araya getirdi.