Son dakika: Başkan Erdoğan: Baas diktatörlüğü çöktü, Şam asıl sahiplerinin eline geçti

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ, ÖZGÜRÜZ, İTİBARLIYIZ"

Sözlerimin hemen başında Isparta'da askeri helikopterimizde şehit olan 6 kahramanımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Türkiye Yüzyılını içeride ve dışarıda attığımız adımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz. İnsanımızın "Allah sizen razı olsun" cümlesi bizim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ettik. Şimdi de diplomatik temaslarla, stratejik hamlelerle açılışını yaptığımız eserlerle Türkiye'yi her alanda yüceltmenin gayretindeyiz.

Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Türkiye özgüvenli bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Bugün dünden daha güçlüyüz, özgürüz, itibarlıyız ve özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız.

Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da aziz milletimize mahcup olmayacağız. Son 22 yıldır olduğu gibi Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturacak, yeni heyecanları yaşatacağız.