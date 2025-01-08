Depozito sistemi başlıyor! Pilot il Sakarya: Yıl sonuna kadar ülke geneline yayılacak

YILDA 520 MİLYON EURO'LUK KAZANÇ

Sıfır Atık Projesi'nin yeni bir aşaması olarak tanımlanan depozito sistemi sayesinde Türkiye genelinde yılda yaklaşık 25 milyar adet ambalajın toplanması ve geri dönüşümü öngörülüyor. Uygulamadan sağlanan geri dönüşüm ve tasarruf ile birlikte yılda tahmini 520 milyon euroluk kazanç elde edilecek.

ÇAĞ ATLATACAK DÖNÜŞÜM

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü iş birliği ile 1 Ağustos 2023'ten bu yana depozito kapsamında olan pet, cam ve alüminyum içecek ambalajları DOA logosuyla işaretlendi. Bugüne kadar 22 milyar adet içecek ambalajı depozito işaretli olarak piyasaya sürüldü. Proje sayesinde yerel yönetimlerin atık bertaraf maliyeti düşecek. Ham madde yerine geri dönüşüm malzemesi kullanılması ile emisyondan tasarruf sağlanacak. Geri dönüşüm malzemelerinin depolama sahalarına gitmesi engellenerek emisyondan tasarruf edilecek. Materyalin ekonomik değerine katkı sağlanacak.