Depozito sistemi başlıyor! Pilot il Sakarya: Yıl sonuna kadar ülke geneline yayılacak

BU YIL 81 İLE YAYILACAK

Türkiye'de her yıl yaklaşık 30-35 milyon ton civarında katı atık ortaya çıkmakta olduğunu kaydeden Kurum, "Bu atıkların hacim olarak yüzde 20-25'ini içecek ambalajları oluşturuyor. Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarına yol açmayacak. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. İnşallah bu sistemi 2025 yılı içerisinde Sakarya'dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.