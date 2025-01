AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi, tarih belli oldu

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR UYARIDA BULUNDUYSA BUNU TALİMAT OLARAK GÖRÜRÜZ"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yapmış olduğu uyarıların adresine gittiğini belirterek. "Bizim Genel Başkanımız milletle iç içe olan bir lider. Her an her dakika sokaktan haber alan bir Genel Başkanımız var. Hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendiği yer sadece teşkilatlar değil. Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet'e gitti vatandaşlar bir araya geldi onlarla oturdu ve sohbet etti. Bunların hepsini her zaman her yerde yapan bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok haber kaynağı var. Burada bir uyarıda bulunduysa bunu talimat olarak görürüz." ifadelerini kullandı.

"BİR EKSİKLİK VARSA MUTLAKA ÜZERİNE GİDERİZ"

Kandemir, "Eğer bir eksiklik varsa mutlaka üzerine gideriz. Hem söylendiği bölgeye hem söylendiği bağlama bakarız ve ona göre harekete geçeriz. Cumhurbaşkanı görev almak isteyenlerin neyi ve nereyi referans almaları gerektiğinin altını çizdi. Burada şahsi istikbal ya da maddi kazanç asla olmaz. Bizim hareketimiz Büyük Türkiye hayaline ortak olanların hareketidir. Burada bir bedel ödenerek siyaset yapılır. Bu sürekli olarak diri olmak, kendinde olmak bizim en önemli özelliğimizdir. Bir yerde bir yanlış olursa, arkadaşlarımız yanlışa bulaşırsa hemen AK Parti gereğini yapar." diye konuştu.