AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi, tarih belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Büyük Kongre'nin tarihi ile ilgili bilgi verdiğini söyleyen Kandemir, "Şu anda şubat ayının son haftası olarak planlama yapıyoruz. Bütün hazırlıklar ona göre yapılıyor. MKYK uygun görürse Genel Başkanımız uygun görürse şubat ayının son haftasında yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ 23 ŞUBAT'TA
Ramazan ayı başlamadan AK Parti Büyük Kongresi'nin yapılacağını belriten Kandemir, "Burada tam tarih de belli aslında. Şu anda 23 Şubat Pazar günü olarak planlıyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa kongremizi yapmış olarak Ramazan ayına girmiş olacağız." dedi.
Kandemir, 21 Ocak'ta Ankara, 1 Şubat'ta İzmir ve 8 Şubat'ta İstanbul il kongrelerinin yapılacağını ve böylelikle kongre sürecinin tamamlanacağını ifade etti.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR UYARIDA BULUNDUYSA BUNU TALİMAT OLARAK GÖRÜRÜZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yapmış olduğu uyarıların adresine gittiğini belirterek. "Bizim Genel Başkanımız milletle iç içe olan bir lider. Her an her dakika sokaktan haber alan bir Genel Başkanımız var. Hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendiği yer sadece teşkilatlar değil. Geçtiğimiz günlerde Sultanahmet'e gitti vatandaşlar bir araya geldi onlarla oturdu ve sohbet etti. Bunların hepsini her zaman her yerde yapan bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok haber kaynağı var. Burada bir uyarıda bulunduysa bunu talimat olarak görürüz." ifadelerini kullandı.
"BİR EKSİKLİK VARSA MUTLAKA ÜZERİNE GİDERİZ"
Kandemir, "Eğer bir eksiklik varsa mutlaka üzerine gideriz. Hem söylendiği bölgeye hem söylendiği bağlama bakarız ve ona göre harekete geçeriz. Cumhurbaşkanı görev almak isteyenlerin neyi ve nereyi referans almaları gerektiğinin altını çizdi. Burada şahsi istikbal ya da maddi kazanç asla olmaz. Bizim hareketimiz Büyük Türkiye hayaline ortak olanların hareketidir. Burada bir bedel ödenerek siyaset yapılır. Bu sürekli olarak diri olmak, kendinde olmak bizim en önemli özelliğimizdir. Bir yerde bir yanlış olursa, arkadaşlarımız yanlışa bulaşırsa hemen AK Parti gereğini yapar." diye konuştu.
MYK'DA KAPSAMLI BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
MYK ve MKYK'yı Başkan Erdoğan'ın oluşturduğunu söyleyen Kandemir, şu ifadeleri kullandı:
"Zaman zaman belli arkadaşlarımızı davet etmek suretiyle onların kanaatlerini alıyor vatandaşımızı milletimizi dinliyor ve ona göre bir A Kadrosunu yakın çalışacağı takımı partinin en üst kademesini oluşturmuş oluyor.
Ama il ve ilçe başkanlıklarında şöyle bir istatistik verebilirim size. Belki oraya ilham olmak anlamında bir referans verebilir bize. Şu anda bizim il başkanlıklarındaki değişim oranımız yüzde 75. Yani biz seçim sonrası uzun dönem görev yapmış arkadaşlarımız ya da burada bir değişiklikte fayda olabilir diye düşündüğümüz illerimiz ya da başka gerekçelerle değerlendirmelerimizi yaparak Genel Başkanımızın liderliğinde onun talimatları doğrultusunda il başkanlıklarımızda yüzde 75'lik bir değişim yaptık ve yapacağız önümüzdeki kongreleri de katarak bunu söylüyorum çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza da arz ediyoruz.
İlçelerdeki değişim oranı da yaklaşık yüzde 55."