Birliğimizi yılanlara yedirmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı, Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Diyarbakır, Türkiye'de en çok sahabeye ev sahipliği yapan, ortak medeniyetimizin mirası İslam'ın mührü bir şehirdir. Bu şehrin tarihi boyunca her şeyden çok birlikte yaşama hakkına kundak olduğunu dost da, düşman da çok iyi bilir.Bizim kardeşliğimiz, İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, kader kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz, orduları Diyarbakır'ı fetheden, dönemin gâvurlarına karşı gaza eden, adalet timsali Hz. Ömer kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız, Hz. Ebubekir yoldaşlığı; gönüldaşlığımız, Hz. Ali gönüldaşlığıdır. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz, Hz. Osman misalidir. Bizim kardeşliğimiz daha dün işgalcileri denize dökerken omuz omuza mücadele ettiğimiz istiklal ve istikbal kardeşliğidir.Dicle ve Fırat nasıl tabii ve tazeyse, bizim kardeşliğimiz de bu ırmakları kıskandıracak tazelikte ve güzelliktedir. Bizim kardeşliğimiz Diyarbakır surlarından daha muhkem, daha sağlam, daha aşılmaz ve daha görkemlidir. Sahabelerden, Selçuklulardan, Artuklulardan, Eyyubilerden, Akkoyunlulardan, Osmanlılardan izler taşıyan Diyarbakır'ın her bir ferdi bu kadim medeniyetin asli mirasçısıdır. Bakınız, bu bölgede halk müziği en zengin olan yer Diyarbakır'dır. Müşterek hayatımızı, müşterek duygularımızı anlatan Diyarbakır türküleri, tek başına nasıl bir millet olduğumuzu dünyaya göstermeye yeter. Ne diyor o güzel Diyarbakır türküsünde: "Bahçede yeşil çınar, boyu boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim âlem duyar." Evet, biz sizi gizli değil hep aleni sevdik, açıktan sevdik. Sadece sevmekle kalmadık. Yatırımlardan, hak ve özgürlüklere kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş hizmetlere, eserlere kavuşturduk.Biz işte böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ne yapıyordu? İdeolojilerine uygun, suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Milletimizi inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koşuyorlardı. Mayası Müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için uğraşıyorlardı. Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerinin gerisindeki sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. Kim desteklerse desteklesin. Küçük çıkarlar uğruna bu tür ihanet projelerine payandalık edenlerin sonu hüsran olacaktır. Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını, emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar, hepimizin ortak hasmıdır. Varsın eli kanlı katiller, tefrika amaçlarıyla ihanetlerini örtmeye çalışsın. Biz Diyarbakır'la yürümekten kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebed müddet gücünü, Ahmet Arif'in ifadesiyle, bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.Yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız. Bölgemizde yaşanan her hadise, oynanan yıkıcı oyunun, sergilenen alçak senaryonun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmekte. Nasıl cumhuriyet tarihi boyunca, tek parti faşizminin darbelerine kadar nice badirelerine birlikte göğüs germişsek demokrasi ve kalkınma tırmanışını da birlikte yapacağız. Unutmayınız, tıpkı 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye, yetim kalır. Tıpkı 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışı gibi Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır.Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacaktır. Attığımız her adımın, şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın.Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizdeki çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir.Diyarbakır türküsünde "Diyarbakır etrafında bağlar var, fitil işler yüreğimde yara var. Sen gidersen, benim başka kimim var? İsterim ki bir gün evvel gelsen" der. Evet, bizim birbirimizden başka kimimiz var? Soruyorum size. İyi günümüzde sevincimizi, kötü günümüzde üzüntümüzü paylaşacağımız, beraber gülüp beraber ağlayacağımız kimimiz var? Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmaya kalkmak zulmün en büyüğü değil midir?Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi ne size ne de bize iyilik etmek değil, kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmaktır. İşte bunun için, yaşadığımız toprakları ortak vatanımız yapan bin yıllık hamuru kim bozmaya, kim zehirlemeye kalkarsa karşısına hep beraber biz dikileceğiz. Nasıl bir asır önce sırt sırta verip emperyalistlerin elinden ülkemizi kurtarmış ve cumhuriyetimizi kurmuşsak, şimdi de omuz omuza verecek, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.Bizler tarih boyunca sadece birlikte zaferler kazanmadık, birlikte medeniyetler inşa ettik. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, Türkiye Cumhuriyeti'ni birlikte kurduk. Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır, en çok da Müslüman'ın düşmanıdır.Şunu asla ve asla unutmayınız. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Bu devlet bizim. Günde beş defa göğe yükselen ezan-ı Muhammediyeler bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Milletin eşit fertleri olarak ülkemizi mamur edeceğiz.Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara eyvallah demek yok. Eski Türkiye eskide kaldı. Şimdi milletin tüm fertleriyle bir olan, beraber olan, sadece ülke içinde değil, ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var.Suriye'deki teröristlerin derdi Kürtler, Araplar, Türkler değil, bunların derdi başka. Onun için bunlara Kürt, Türk, Arap, hep birlikte karşı çıkacağız. Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacağız. Muhabbetle kucaklaşacağız.Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla donatılan salonlarda "A rasti Erdoğan-Doğru olan Erdoğan", "Milletimizin kalbi geniştir, Emevi de sığar Kudüs de", "Dünya 5'ten büyüktür", "Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir" gibi pankartlar asıldı. Başkan Erdoğan, Diyarbakır kongresinde salon çıkışında Diyarbakır anneleriyle de görüştü.