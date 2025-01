SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan yeni evlenecek gençlere müjde: Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde uygulanacak

"EVLİLİK DESTEĞİ 81 İLDE UYGULANACAK"



Evlilik desteği 81 ilde uygulanacak. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız

Genç çiftlerimiz için konut destek uygulamalarını da hayata geçireceğiz."