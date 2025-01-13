SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan yeni evlenecek gençlere müjde: Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde uygulanacak





LGBT DAYATMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Kelimenin tam anlamıyla, tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neoliberal kültür akımları sınırları aşıyor. Dijital platformlarda yer bulan dizi, yayınlar, içerikler kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere neden oluyor. Israrlı bir şekilde servis edilen bu içerikler başta cinsiyetsizleşme politikaları olmak üzere LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor. LGBT'nin koç başı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir. Kişisel tercih denilerek meşrulaştırılmak istenilen anomali faşizanlığa dönüşmüştür. İş dünyasından medyaya, sinema sektöründen spora kadar hemen her alanda daha nobran bir gerçekçilikle karşı karşıyayız.



TAVRIMIZ BELLİ GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Sırasıyla birey, aile, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleşme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kim ne derse desin bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir, bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır. Küresel cinsiyetsizleştirme politikalarında kazanılacak her mevzi insanlığın geleceği adına tartışmasız büyük bir başarıdır.