Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

AHaber CANLI YAYIN

Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım her birinizi muhabbetle selamlıyorum. AK Parti gençlik kollarında yer alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum. Sıla hasreti çeken yurt dışındaki tüm gençlerimize sevgilerimi iletiyorum. Genç Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum.

İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmanın Gazze'nin yiğit gençliğini, Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK gençlik adına sevgiyle selamlıyorum.



"SİZİN UFKUNUZ ANADOLU ERENLERİNİN UFKUDUR"



Sevgili gençler, sizin yolunuz, gayeniz, ufkunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur. Sizin ufkunuz büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu erenlerinin ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen ariflerimizin ufkudur.



"HER BİRİNİZİ YÜREKTEN SELAMLIYORUM"



Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Hür dünyanın gür sesisiniz. Zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Büyük bir milletin evlatlarısınız, her birinizi yürekten selamlıyorum.



Şahsıma sizler gibi gayretli yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Rabbime hamdediyorum. Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver sloganıyla düzenlenen kongremizin gençlerimiz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.