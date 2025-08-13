13 Ağustos magazin gündemi çok hareketli! Spotify skandalına ünlü isimler de sessiz kalmadı: Oğuzhan Koç, Tan Taşçı...

Taylor Swift, bu kez sahne performansları ya da şarkılarıyla değil, yapay zeka skandalıyla gündemde! İddialara göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Grok isimli yapay zeka platformunun aracı, ünlü şarkıcının müstehcen videolarını üretti. Haberin detayları için tıklayın...
Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine aslında bambaşka bir yoldan adım attı. Ekranların aranan yüzü olmadan önce bambaşka bir meslekle uğraşan Tatlıtuğ'un hayatındaki o büyük dönüm noktası, onu şöhrete taşıdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un hiç bilinmeyen mesleği ve hikayesi… Haberin detayları için tıklayın...
Hollywood'un ünlü oyuncusu Travis Fimmel, tatil rotasını Türkiye'ye çevirdi. Dünyaca ünlü 'Vikingler' dizisinde Kral Ragnar Lothbrok karakteriyle hafızalara kazınan Avustralyalı yıldız, bakın nerede görüntülendi. Ünlü oyuncu, hem hayranlarının hem de ünlü isimlerin ilgi odağı oldu. Haberin detayları için tıklayın...
Atv dizisi 'Can Borcu' yeni sezon hazırlıklarına başladı. Tüm ekip okuma provasında buluştu. Haberin detayları için tıklayın...
Spotify Türkiye, müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz bir şekilde manipüle etmekle suçlanıyor. Rekabet Kurumu olayla ilgili inceleme başlatırken, Spotify'ın İsveç'te bulunan genel merkezi de Türkiye'de görev yapan editörler hakkında soruşturma açtı.Haberin detayları için tıklayın...