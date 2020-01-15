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: insana kendini sorgulatıyor

Kim Milyoner Olmak İster?’i sunan , Türkiye’nin konuştuğu yarışmacı Ummu Gülsün Genç için “O kadar kalbi temiz biri ki, insana kendisini sorgulatıyor” dedi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Kenan İmirzalıoğlu: Ümmü Gülsün Genç insana kendini sorgulatıyor

'İKİ SAAT GEÇİRDİK'
Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster?'de 125 bin TL kazanan konuşma engelli yarışmacı Ummu Gülsün Genç'le ilgili açıklama yaptı: "Gülsün'le baş başa iki saat geçirdik. O kadar güzel bir insan ki..."

'CESUR VE TEMİZ'
"Gülsün'ün cesareti ve yüreği bana çok dokundu. Anladım ki, memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. Enerjisi çok güzeldi ve o kadar temiz kalmış ki, insana kendisini sorgulatan biri. Hepimizin ruhuna dokundu."

AŞK DOLU BAKIŞLAR
Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, önceki gece bir düğüne katıldı. Kobal soruları yanıtladığı sırada, İmirzalıoğlu'nun eşine hayranlık dolu bakışlar atması dikkat çekti. İmirzalıoğlu, üşüyen eşine ceketini verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu: Ümmü Gülsün Genç insana kendini sorgulatıyor
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