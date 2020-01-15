Kenan İmirzalıoğlu: Ümmü Gülsün Genç insana kendini sorgulatıyor

'İKİ SAAT GEÇİRDİK'

Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster?'de 125 bin TL kazanan konuşma engelli yarışmacı Ummu Gülsün Genç'le ilgili açıklama yaptı: "Gülsün'le baş başa iki saat geçirdik. O kadar güzel bir insan ki..."



'CESUR VE TEMİZ'

"Gülsün'ün cesareti ve yüreği bana çok dokundu. Anladım ki, memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. Enerjisi çok güzeldi ve o kadar temiz kalmış ki, insana kendisini sorgulatan biri. Hepimizin ruhuna dokundu."



AŞK DOLU BAKIŞLAR

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti, önceki gece bir düğüne katıldı. Kobal soruları yanıtladığı sırada, İmirzalıoğlu'nun eşine hayranlık dolu bakışlar atması dikkat çekti. İmirzalıoğlu, üşüyen eşine ceketini verdi.

BUGÜN NELER OLDU