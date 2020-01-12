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  • Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi

'de bir ilk! 'yi ekran başına kilitledi

Pazartesi ve Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'de bu akşam bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı yarışmaya engel tanımamasıyla ve pozitifiyle damga vurdu. 'nin sevilen programı Kim Olmak İster bu kez çok özel bir misafiri ağırladı. Yarışmaya 'den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için formatta değişiklik yapıldı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir yöntem izlendi. Sunucu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. İşte Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Ümmü Gülsüm'ün yarışma performansı

Giriş Tarihi: 12.01.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 00:32
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi

'de ve dünyada TV ekranlarının en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'de bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı yarışmaya engel tanımamasıyla ve pozitifiyle damga vurdu. Türkiye'nin sevilen programı Kim Olmak İster bu kez çok özel bir misafiri ağırladı. Sunucu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. Milyoner yarışmasında yarışmacılara sorulan birbirinden ilginç sorular ve dikkat çeken hikayeleri ile yarışmacılar geceye damga vurdu. Yarışmanın son bölümünde sorulan soru ve cevaplarını haberimizde derledik. Siz ne kadar kazanabileceksiniz?

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi

Yılbaşı özel programında sorulan sorular ile bilgi ve kültürünüzü sınayın!

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Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi
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Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi
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