Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Türkiye'yi ekran başına kilitledi

Türkiye'de ve dünyada TV ekranlarının en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. Genç yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya engel tanımamasıyla ve pozitifiyle damga vurdu. Türkiye'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster bu kez çok özel bir misafiri ağırladı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. Milyoner yarışmasında yarışmacılara sorulan birbirinden ilginç sorular ve dikkat çeken hikayeleri ile yarışmacılar geceye damga vurdu. Yarışmanın son bölümünde sorulan soru ve cevaplarını haberimizde derledik. Siz ne kadar kazanabileceksiniz?