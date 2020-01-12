Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Ümmü Gülsüm Türkiye'yi duygulandırdı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya engel tanımamasıyla ve pozitifiyle damga vurdu. Ümmü Gülsüm'ün yarışması bütün Türkiye'yi ekrana kilitledi. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için bu kez farklı bir yöntem izlendi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu sorulara kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı. Ümmü Gülsüm'ün performansı ve pozitifliği Twitter gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı Ümmü Gülsüm için duygu dolu paylaşımlarda bulundu.