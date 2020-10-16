Ünlü oyuncu Özgü Kaya'ya şok tehdit

Ünlü oyuncu Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünlü oyuncu bir sosyal medya kullanıcısının kendisine, 'Ya benimsin ya ölüm', 'Benden başkasına yar olamazsın, seni bırakmam' şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini kaydetti.
'BENİ KORUYUN'
Kendisine gelen mesajlar nedeniyle rahatsızlık duyduğunu ileri süren Kaya, şahsın kimliğinin tespit edildikten sonra koruma kararı verilmesini istedi. Kaya'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.